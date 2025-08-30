Chiriquí podría tener nuevo cuartel policial en 2027 tras más de una década de retrasos, confirma ministro Ábrego

David, Chiriquí/El proyecto para la construcción del cuartel de la Cuarta Zona Policial de Chiriquí, ubicado en David, acumula más de diez años de retrasos y aún no ha sido entregado. El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, acompañado de la gobernadora de la provincia y el alcalde del distrito, realizó una inspección a la obra e informó que se espera su culminación para mediados de 2027.

De acuerdo con el titular de Seguridad, el contrato original del proyecto fue firmado hace más de una década y contemplaba una inversión inicial de 10 millones de dólares. Sin embargo, debido a daños estructurales por abandono y a mejoras no previstas —como la instalación del sistema de aguas servidas—, el presupuesto final podría superar los 13 millones de dólares.

Actualmente, según el propio ministro, la obra presenta un avance cercano al 47%, aunque varios de los edificios ya construidos muestran deterioro ocasionado por las lluvias, el sol y el prolongado abandono.

Te podría interesar: Deuda de más de $9 mil en pensión alimenticia desde 2016 lleva a un hombre a prisión preventiva en La Chorrera

Plazos y proyecciones

Las autoridades esperan que, tras la aprobación del Consejo de Gabinete y el refrendo de la Contraloría General de la Nación, la construcción pueda retomarse antes de que finalice este año o a inicios de 2026. El compromiso es que el nuevo cuartel esté concluido e inaugurado en 2027.

“Queremos que los policías tengan un espacio digno donde trabajar y desarrollar su trabajo", aseguró el ministro durante la inspección.

Autoridades de Chiriquí también destacaron la importancia de esta infraestructura para reforzar la seguridad en la provincia, sobre todo en distritos y barriadas que han experimentado un aumento en los índices delictivos.

Mientras tanto, se mantiene en funcionamiento el sistema de vigilancia actual, aunque las autoridades locales reconocen que se requieren adecuaciones y refuerzos en las estrategias de seguridad hasta que la nueva infraestructura entre en operación.

El proyecto del cuartel policial, considerado una obra prioritaria para la provincia, ha sido catalogado como uno de los más importantes en materia de seguridad pública en la región occidental del país.

Con información de Demetrio Ábrego