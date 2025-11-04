Nuevo homicidio en Colón: Hombre de 29 años asesinado en Altos de los Lagos

La provincia de Colón registra más de 97 homicidios en lo que va del año.

Colón, Colón/Un nuevo hecho de violencia sacude a la provincia de Colón. Un hombre de aproximadamente 29 años fue asesinado este martes 4 de noviembre en la comunidad de Altos de los Lagos, perteneciente al corregimiento de Cristóbal Este.

Según el reporte preliminar de vecinos, la tarde de hoy se vio interrumpida por el sonido de varios disparos. Al salir de sus viviendas, los residentes encontraron a la víctima tendida en el pavimento, confirmando el trágico desenlace.

"Solo se escucharon varias detonaciones", relataron vecinos del sector, alertando de inmediato a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente al lugar, asegurando el perímetro y acordonando la zona para preservar la escena del crimen. Se dio aviso a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y al Ministerio Público (MP), quienes son los encargados de iniciar las investigaciones formales sobre este acto violento.

Este suceso se suma a la creciente ola de violencia en la región. Según datos informativos disponibles, la provincia de Colón registra más de 97 homicidios en lo que va del año, una cifra que las autoridades atribuyen al incremento de hechos violentos en diversos sectores del territorio.

Con información de Néstor Delgado