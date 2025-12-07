Nuevo Hospital Amador Guerrero regula horarios de visita durante proceso de traslado de pacientes

Este sábado 7 de diciembre, únicamente se permitirá la entrada de un familiar por paciente, en horario vespertino de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.

Colón/El nuevo Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en la provincia de Colón, anunció ajustes temporales en los horarios de visita debido al proceso de traslado de pacientes hacia las nuevas instalaciones.

Este sábado 7 de diciembre, únicamente se permitirá la entrada de un familiar por paciente, en horario vespertino de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. A partir del lunes 8 de diciembre, las visitas regresarán a la normalidad; sin embargo, se mantendrá un único horario vespertino para ingreso de acompañantes.

Durante el turno matutino, y solo para solicitar información médica, podrán acercarse familiares de pacientes de los servicios de Cuidados Intensivos, Neonatología y Medicina Interna, según los horarios establecidos.

La entidad recordó que no está permitido el ingreso de alimentos para los pacientes hospitalizados, ni el acceso de menores de 12 años a las instalaciones.

Las autoridades apelaron a la comprensión de la comunidad ante estas medidas, necesarias para garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo del proceso de traslado.