Más de 45 mujeres acceden a biopsias mamarias en jornadas extraordinarias en la Ciudad de la Salud

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras dos jornadas realizadas durante fines de semana en la Ciudad de la Salud, 50 pacientes han logrado acceder a biopsias de mama para diagnóstico oportuno de cáncer.

De acuerdo con la Caja de Seguro Social (CSS), el sábado 6 de diciembre se desarrolló la segunda jornada, en la cual 32 pacientes fueron atendidas mediante procedimientos mínimamente invasivos, guiados por ecografía y tomosíntesis.

El médico radiólogo de la Unidad de Imagen Mamaria de la Ciudad de la Salud, Edghar Van Vega, destacó que estas jornadas permiten brindar una respuesta inmediata en un solo día, cuando anteriormente las pacientes debían esperar hasta un mes para obtener un diagnóstico.

Según explicó Van Vega, el aumento esperado en las solicitudes de biopsias se debe a la campaña nacional de la Cinta Rosada, realizada en octubre, durante la cual a muchas mujeres se les detectaron lesiones en mamografías y ultrasonidos.

El objetivo principal de los procedimientos es descartar cáncer tras la identificación de anomalías en estudios previos realizados en distintas instalaciones de la CSS.

Para estas biopsias se emplearon dos técnicas:

Ultrasonido

Mamógrafo 3D asistido por sistema al vacío, que utiliza agujas especiales para extraer muestras dirigidas posteriormente a análisis patológico.

La jornada contó con el apoyo de médicos radiólogos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en Colón.