Nuevo Hospital del Niño será entregado completamente equipado en el segundo semestre de 2027

Todas las habitaciones tendrán baños individuales. En contraste, el edificio actual, construido en 1950, dispone de un solo baño para una sala de 40 pacientes.

Panamá/Las nuevas instalaciones del Hospital del Niño serán entregadas durante el segundo semestre de 2027 con el equipamiento necesario para comenzar a operar inmediatamente, según se dio a conocer durante un recorrido por la obra.

El proyecto contempla la instalación de equipos médicos, informáticos y electromecánicos, además de la capacitación del personal que trabajará en el centro hospitalario.

“Este es un proyecto que se entrega para arranque inmediato, el equipamiento médico, no médico, el equipamiento informático y electromecánico y con las capacitaciones de personal”, explicó una de las responsables de la obra.

La nueva instalación contará con 463 camas, más de 100 consultorios y 17 quirófanos. Está diseñada para atender casos pediátricos de alta complejidad y responder a la demanda de los próximos 20 o 30 años.

Habitaciones con una o dos camas

El director médico del Hospital del Niño, Paul Gallardo, explicó que las salas de hospitalización tendrán una distribución distinta a la de la actual estructura, donde existen espacios con hasta 40 camas divididas en cuatro secciones.

Ahora vamos a tener diferentes cuartos, con dos camas cada una, todas mirando hacia la bahía. Incluso va a haber algunos cuartos que van a tener una cama”, detalló.

Todas las habitaciones tendrán baños individuales. En contraste, el edificio actual, construido en 1950, dispone de un solo baño para una sala de 40 pacientes.

La nueva distribución fue concebida para ofrecer una atención con mayor calidad y humanismo, además de brindar privacidad a los niños hospitalizados y sus familiares.

UCI permanece sobresaturada

La futura entrega del hospital adquiere relevancia ante la presión asistencial que enfrenta actualmente la institución, principalmente durante los brotes de virus respiratorios.

Gallardo reveló que el hospital normalmente amanece con unos 350 niños internados, pero la cifra aumenta hasta 410 o 414 pacientes durante los brotes epidémicos.

“En este momento las unidades de cuidados intensivos del hospital están sobresaturadas, incluso hemos tenido que habilitar áreas”, manifestó.

El director médico explicó que los niños hospitalizados por virus respiratorios han presentado una evolución compleja y algunos han requerido camas en las unidades de cuidados intensivos pediátricos.

La nueva estructura tendrá cubículos independientes y áreas diferenciadas para los pacientes. También se destinará un espacio específico, con seis camas, para los niños sometidos a cirugías cardiovasculares.

Pasará de 6 a 17 quirófanos

El Hospital del Niño cuenta actualmente con seis quirófanos. De estos, uno pertenece al Hospital Santo Tomás y la institución también utiliza un quirófano prestado por la Ciudad de la Salud para realizar diferentes procedimientos.

La nueva sede tendrá 14 quirófanos en el área denominada Salón de Operaciones, además de espacios quirúrgicos especializados para otras áreas, hasta completar un total de 17.

“En el nuevo hospital van a haber 14 quirófanos en el área denominada Salón de Operaciones. Pero tenemos quirófanos en áreas específicas como neumatología va a tener su quirófano y quemados va a tener su propio quirófano”, explicó Gallardo.

También se dispondrá de un quirófano para procedimientos de hemodinámica y otro para intervenciones ambulatorias. Cuatro de los salones estarán equipados con tecnología para transmitir las cirugías a un auditorio, donde podrán ser observadas por otros profesionales.

La distribución interna mantendrá separadas las rutas destinadas al material limpio y al material contaminado, con el propósito de evitar cruces antes de su traslado a la Central de Esterilización.

Equipos para atención de alta complejidad

El área de imagenología contará con dos tomógrafos, un fluoroscopio, dos equipos de rayos X, una resonancia magnética y un angiógrafo para procedimientos de hemodinámica.

“El objetivo es realmente manejar pacientes de patología compleja en esta estructura. Y la distribución que existe es para 20, 30 años sin mayores complicaciones”, señaló Gallardo.

La construcción del nuevo Hospital del Niño comenzó en septiembre de 2021. Su entrega completa, incluido el equipamiento, está prevista para el segundo semestre de 2027.

Con información de Yohany Guevara.