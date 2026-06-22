91 nuevos artistas reciben sus diplomas en la Universidad de Panamá

Las autoridades universitarias resaltaron la apertura de siete nuevos programas de posgrado, entre ellos un doctorado, como uno de los principales avances de la facultad.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá celebró la graduación de 91 nuevos profesionales de las áreas de música, artes visuales, danza y teatro, en una ceremonia realizada en el Domo de Curundú, donde también se destacó el proceso de fortalecimiento académico que impulsa actualmente la Facultad de Bellas Artes.

Durante el acto, las autoridades universitarias resaltaron la apertura de siete nuevos programas de posgrado, entre ellos un doctorado, como uno de los principales avances de la facultad. Esta expansión académica representa la reactivación de la oferta de estudios de este nivel luego de más de una década sin incorporar nuevos programas.

El decano de la Facultad de Bellas Artes, Jorge F. Jované R., señaló que los nuevos egresados culminan una formación orientada al desarrollo de las artes y la cultura, con las competencias necesarias para desempeñarse en la creación artística, la educación y la gestión cultural.

“Estos avances forman parte de una etapa de consolidación académica que busca ampliar las oportunidades de formación especializada en el campo artístico”, expresó el decano, quien además destacó el papel esencial de las artes en la sociedad.

"El mundo no se sostiene solo de números y alfabetos; necesita la música que cura, el teatro que emociona, la danza que libera y el arte visual que nos recuerda quiénes somos", manifestó durante su intervención.

Jované añadió que la puesta en marcha de nuevos programas de posgrado constituye un paso significativo para fortalecer la educación artística superior y responder a las necesidades del sector cultural panameño.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el discurso de Hugo V. Rodríguez, quien obtuvo el primer puesto de honor de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Arte Teatral.

Rodríguez compartió una reflexión sobre los retos que enfrentan quienes deciden dedicarse al arte. Recordó que durante años escuchó comentarios que cuestionaban la viabilidad de una carrera artística, lo que lo llevó a posponer durante dos décadas su ingreso a la universidad. Sin embargo, aseguró que nunca abandonó su vocación teatral, a la que ha dedicado 23 años de trabajo constante.

“Hoy puedo mirar a ese Hugo del pasado y decirle: tranquilo, ya saldé la cuenta. Nunca es tarde para ir detrás de lo que uno ama”, expresó ante los graduandos, familiares y autoridades presentes.

Asimismo, invitó a sus compañeros a seguir creando y defendiendo sus espacios dentro del ámbito cultural. “Salgamos a escena, salgamos a crear y demostremos que de esto no solo se puede vivir, sino que se vive con el alma llena”, afirmó.

Los puestos de honor también fueron obtenidos por William G. Rodríguez K., segundo puesto de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Música, y Yamil J. Salomón Mujica, tercer puesto de la Licenciatura en Bellas Artes con Especialización en Arte Teatral.

En representación del rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, participó el vicerrector de Extensión, Ricardo Him Chi, quien felicitó a los nuevos profesionales y destacó que ahora forman parte de los más de 359 mil egresados que la institución ha aportado al desarrollo nacional durante sus 90 años de historia.

“La Universidad de Panamá no solo forma y gradúa profesionales; también transforma vidas y construye futuros”, afirmó.