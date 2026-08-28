Ocho pandilleros con condenas de prisión son aprehendidos en El Chorrillo

La pandilla Irak 28 operaba en los sectores de las calles 27 y 28 del corregimiento de El Chorrillo.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), llevó a cabo la operación Retorno en el corregimiento de El Chorrillo, a fin de ubicar y capturar a pandilleros miembros de la estructura autodenominada Irak 28, que mantienen condenas pendientes.

Como resultado, se ha aprehendido a 8 de los miembros de esta pandilla, quienes reflejan condenas de 90 y 108 meses de prisión por delitos contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo.

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Este grupo delictivo que operaba en los sectores de las calles 27 y 28 del corregimiento de El Chorrillo en la ciudad de Panamá fue judicializado en el 2013 por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, y condenado posteriormente.