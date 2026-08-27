Policía construirá nueva sede antidrogas en Vacamonte para reforzar vigilancia en el Pacífico

El anuncio se realizó este jueves durante un recorrido de las autoridades en la provincia, donde se informó que la nueva instalación estará ubicada en las cercanías del muelle de Vacamonte, específicamente en el área de Bique.

La Policía Nacional anunció la construcción de una nueva sede de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas en Panamá Oeste, como parte de la estrategia para reforzar la lucha contra el narcotráfico y controlar las rutas utilizadas para el traslado de drogas por el litoral Pacífico.

El anuncio se realizó este jueves durante un recorrido de las autoridades en la provincia, donde se informó que la nueva instalación estará ubicada en las cercanías del muelle de Vacamonte, específicamente en el área de Bique.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, explicó que el terreno fue obtenido mediante una relación con una empresa privada y será destinado a establecer la nueva base operativa de la unidad antidrogas.

“En el momento nos encontramos en el área de Bique. A raíz de una relación con una empresa privada, hemos podido conseguir la dotación de este terreno, el cual va a ser la nueva sede de la Unidad Antidroga”, indicó Fernández.

Según el funcionario, la ubicación permitirá fortalecer la respuesta ante las embarcaciones que se aproximan a las costas panameñas para desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Fernández estimó que en aproximadamente 18 meses podrían estar listas las adecuaciones primarias necesarias para poner en funcionamiento las instalaciones y comenzar las operaciones desde este punto.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas, las autoridades también anunciaron la incorporación de seis nuevas embarcaciones que serán utilizadas para reforzar la vigilancia marítima y estudiar el litoral Pacífico.

Los patrullajes abarcarán sectores de Farallón, Pacora, Chiriquí y Colón, con el objetivo de identificar movimientos sospechosos y responder ante posibles actividades vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades reconocen que las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos y rutas para intentar evadir los controles, por lo que consideran necesario mantener una actualización permanente de las estrategias policiales.

Henry Moll, de la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas, explicó que los operativos requieren el despliegue de unidades por tierra, mar y aire, además de equipos especializados para operaciones subacuáticas.

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“En estos operativos nosotros desplegamos por tierra, mar, inclusive en elementos aéreos y subacuáticos, unidades de hombres rana”, detalló.

Moll señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han desarrollado métodos cada vez más sofisticados, lo que obliga a las autoridades a fortalecer sus propias capacidades.

“Las tácticas cada vez van avanzando, son más ingeniosas, lo que hace que nosotros busquemos ser más sofisticados”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, una parte significativa del tráfico de drogas que ingresa al país utiliza las rutas marítimas del Pacífico, por lo que el fortalecimiento de la vigilancia en esta zona constituye una prioridad para las autoridades.

Con la nueva sede en Bique, la incorporación de las embarcaciones y el despliegue de unidades especializadas, la Policía Nacional busca ampliar su capacidad de respuesta frente a las estructuras dedicadas al narcotráfico y reforzar el control de las costas panameñas.

Con información de Yiniva Caballero