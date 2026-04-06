OEA realizará en Panamá sesión clave del Comité contra el Terrorismo

El Cicte es el principal órgano de la OEA encargado de prevenir y combatir el terrorismo en las Américas, fomentando la cooperación técnica y el intercambio de información entre los países del continente.

Las máximas autoridades de seguridad de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirán en Panamá durante el XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (Cicte), destacando así el rol estratégico de Panamá en la cooperación regional

Durante este encuentro, el país presentará sus avances en la protección de infraestructura crítica, un pilar fundamental para garantizar la estabilidad económica y la seguridad de las vías de comercio global que transitan por el istmo.

El evento se realizará los días 8 y 9 de abril de este 2026 y tendrá como objetivo de fortalecer las estrategias regionales frente a las amenazas emergentes. En esta edición, el tema central de las deliberaciones será la “Prevención del Financiamiento del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, en donde se abordará en agenda técnica abordará la creciente complejidad para detectar el movimiento de recursos destinados a actividades terroristas.

De acuerdo con la OEA, a diferencia del lavado de activos tradicional, el financiamiento del terrorismo suele apoyarse en la técnica del “hormigueo”, es decir, múltiples donaciones de baja cuantía que, de forma individual, que no activan las alertas de los sistemas financieros, pero que en conjunto permiten el sostenimiento de infraestructuras criminales.

Las autoridades reconocen que los grupos terroristas han diversificado sus métodos de captación, explotando desde recursos naturales y organizaciones sin fines de lucro, hasta campañas de crowdfunding y activos virtuales. De igual forma, se discutirá la convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas como fuentes de ingresos.

El Cicte es el principal órgano de la OEA encargado de prevenir y combatir el terrorismo en las Américas, fomentando la cooperación técnica y el intercambio de información entre los países del continente. Con esta sesión, reafirmará su compromiso de dotar a las naciones de herramientas tecnológicas y marcos legales actualizados para neutralizar el uso indebido de internet y de las nuevas tecnologías financieras por parte de grupos radicales.

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