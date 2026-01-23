Oleada de hurtos a vehículos mantiene en alerta a residentes de la calle 56

Vecinos del sector aseguran que los delincuentes actúan sobre todo en horas nocturnas, identificando vehículos estacionados sin cámaras de seguridad y evitando aquellos puntos donde hay vigilancia visible.

Ciudad de Panamá, Panamá/Uno de los hechos delictivos más recientes quedó captado por una cámara de videovigilancia en un local comercial, donde se observa a un hombre rompiendo la ventana de un vehículo estacionado para sustraer objetos de su interior. El incidente ocurrió en la calle 56, una zona que, según residentes, ha registrado al menos seis hurtos similares en las últimas semanas.

Vecinos del sector aseguran que los delincuentes actúan sobre todo en horas nocturnas, identificando vehículos estacionados sin cámaras de seguridad y evitando aquellos puntos donde hay vigilancia visible. Denuncian que este tipo de delitos no es un fenómeno nuevo, sino una situación que se repite desde hace años, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad.

En el lugar aún permanecen restos de vidrio correspondientes a uno de los hurtos más recientes, evidencia del impacto que estos hechos han dejado en la comunidad. Los residentes reiteran la necesidad de mayor presencia policial, no solo en esta vía, sino en distintas áreas del país donde se reportan modalidades similares de robo.

Ante estos hechos, personal de la Dirección de Investigación Judicial emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a los conductores, entre ellas evitar estacionar en lugares solitarios u oscuros, procurar áreas bien iluminadas y no dejar objetos de valor a la vista dentro de los vehículos, ya que esto representa un atractivo para los delincuentes.

Asimismo, algunos comercios de la zona han optado por reforzar sus sistemas de vigilancia, combinando seguridad privada y monitoreo por cámaras, como una medida para disuadir a los responsables y reducir la incidencia de estos delitos.

Con información de Jocelyn Mosquera