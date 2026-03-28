Operativo municipal en Bella Vista detecta evento ilegal y ordena su desalojo

Durante la inspección, las autoridades detectaron que el establecimiento operaba sin los permisos requeridos.

Panamá/Un evento nocturno en el sector de Obarrio fue desalojado por autoridades municipales tras detectarse múltiples irregularidades durante un operativo realizado en el corregimiento de Bella Vista.

La Alcaldía de Panamá informó que “realizó un operativo nocturno el viernes 27 de marzo en el corregimiento de Bella Vista, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa municipal vigente relacionada con la actividad de venta y expendio de bebidas alcohólicas y la realización de eventos públicos”.

Durante la inspección, las autoridades detectaron que el establecimiento operaba sin los permisos requeridos. Según el comunicado, “la actividad se realizaba sin contar con el permiso de espectáculo público requerido, conforme a lo establecido en el Decreto Alcaldicio No. 4-2016”.

Además, se constató que el local incumplía otros requisitos indispensables para su funcionamiento. “El establecimiento no contaba con aviso de operación, informe previo favorable ni permiso nocturno, requisitos necesarios para operar como discoteca en el distrito de Panamá”.

Ante estas faltas, inspectores municipales procedieron a suspender la actividad. “Se procedió al desalojo del evento y a la emisión de la boleta de citación correspondiente, con el fin de iniciar el proceso administrativo sancionatorio”.

Las autoridades reiteraron que estos operativos forman parte de una estrategia de control permanente en la ciudad. “Estos operativos forman parte de las acciones de fiscalización que se realizan de manera periódica para garantizar el cumplimiento de las disposiciones municipales y la sana convivencia ciudadana”.

Asimismo, destacaron que las medidas buscan mantener el orden en el desarrollo de actividades comerciales. “La Alcaldía de Panamá reitera su compromiso con el desarrollo económico y comercial, promoviendo el crecimiento de las actividades económicas de manera ordenada y dentro del cumplimiento de la normativa municipal vigente”.