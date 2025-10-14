Operativo policiales en Chiriqui permiten la aprehension de dos personas por robo y hurto

Chiriqui/Unidades de la Policía Nacional en la provincia de Chiriquí lograron la aprehensión de dos personas presuntamente vinculadas a delitos contra el patrimonio económico, gracias a la rápida acción operativa y al apoyo de la ciudadanía.

El primer caso se registró en el corregimiento de Pedregal, distrito de David. Tras recibir una denuncia en la Sala de Atención Ciudadana de la Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) sobre un robo, se desplegó un operativo en el sector conocido como La Favela.

En el lugar, los agentes observaron a tres ciudadanos con vestimenta oscura que, al notar la presencia del policía, intentaron huir. Uno de ellos fue aprehendido y, durante el registro, se le decomisó una réplica de arma de fuego con su cargador, cuatro teléfonos, una computadora portátil y otros ocho celulares presuntamente relacionados con el hecho denunciado. El caso fue remitido a las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

En un segundo operativo, gracias a una llamada ciudadana oportuna, unidades policiales en el distrito de Bugaba aprehendieron a un joven de 24 años, quien supuestamente se introdujo en una residencia y sustrajo víveres como carnes, pollo y cerdo. El ciudadano fue trasladado a la Sala de Atención Ciudadana para ser puesto a órdenes de las autoridades judiciales.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana y exhorta a la población a seguir colaborando con las denuncias oportunas.