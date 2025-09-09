Ordenamiento en San Francisco: Mizrachi evita responder a los cuestionamientos por consulta ciudadana

La consulta ciudadana sobre el plan de ordenamiento territorial del corregimiento de San Francisco continúa generando polémica. Durante la actividad, realizada en el Parque Omar, 198 personas votaron a favor de la propuesta, pero varios residentes cuestionaron la representatividad del proceso.

La principal molestia fue que la votación se hizo levantando la mano, lo que, según los asistentes, no refleja la voz de los más de 60 mil habitantes del corregimiento. Además, criticaron que la actividad coincidiera con el partido de fútbol entre Panamá y Guatemala, lo que habría limitado la participación ciudadana.

La representante de San Francisco, Serena Vamvas, indicó que recomendó a la Alcaldía de Panamá utilizar el padrón electoral, como se hizo en la consulta del Coco Parque. Sin embargo, la Dirección de Planificación Urbana argumentó que, al tratarse de un plan de ordenamiento, no podía aplicarse ese criterio, pues también involucra a propietarios o personas que trabajan en el área aunque no residan allí.

En medio de las críticas, el alcalde capitalino, Mayer Misrachi, evitó referirse al tema. Consultado por medios de comunicación durante un evento en Pueblo Nuevo, se negó a dar declaraciones y abandonó el lugar.

La discusión sobre el futuro urbanístico de San Francisco sigue abierta, mientras sectores comunitarios insisten en que el proceso debe ser más transparente y representativo.

Información de Yamy Rivas