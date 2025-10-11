Ordenan detención provisional a conductor de bus implicado en accidente mortal en Chepo

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público sustentó los elementos que vinculan al conductor con el hecho, por lo que el juez de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

El conductor del autobús que se accidentó en la Unión de Azuero, vía hacia Chepo, quedó detenido de forma provisional, esto luego de que se le imputaran cargos por homicidio culposo agravado.

La Sección de Homicidio y Femicidio del área metropolitana logró, en audiencia de garantías, que el juez legalizara la aprehensión y la imputación de cargos por homicidio culposo agravado contra el conductor de un bus de la ruta Darién-Panamá, que se accidentó el pasado 9 de octubre.

En este accidente tres personas murieron, entre ellas una niña de 2 años y una adolescente que cursaba el último año de media. Además, más de 20 personas resultaron heridas.

También se conoció que la cantidad de personas a bordo del vehículo superaba la capacidad de 60 pasajeros.

Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público sustentó los elementos que vinculan al conductor con el hecho, por lo que el juez de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

La Cámara Nacional del Transporte (Canatra) hizo un enérgico llamado a los transportistas luego de los siniestros registrados en los últimos días, en los que unidades del transporte público de pasajeros se han visto involucradas.

En un comunicado oficial firmado por el presidente Jorge Dimas Collado, la organización pidió a los conductores recordar “la inmensa responsabilidad que portan cada vez que se sientan al volante”, ya que su labor “es de vital importancia para la comunidad”.

El llamado se da en medio de dos accidentes de tránsito que involucran al transporte público del país, ocurridos esta semana: uno en la Unión Nacional de Azuero, vía Chepo, donde hubo fallecidos, y el otro en Capira, en ambos casos con heridos de gravedad.