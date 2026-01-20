Órgano Judicial destaca avances del Código Procesal Civil a 100 días de su vigencia

Desde su implementación en octubre de 2025 , el nuevo sistema ha tramitado cerca de 4,645 causas civiles a nivel nacional, de las cuales el 20 % ya han sido despachadas , según cifras oficiales.

Ciudad de Panamá/A cien días de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, la Corte Suprema de Justicia anunció que el nuevo sistema busca reducir significativamente la duración de los procesos civiles en el país.

De acuerdo con el Órgano Judicial, este nuevo mecanismo aplica a procesos como matrimonios, divorcios, sucesiones y procesos ejecutivos, entre ellos el impago de hipotecas, con el objetivo de hacerlos más ágiles.

Desde su implementación en octubre de 2025, el nuevo sistema ha tramitado cerca de 4,645 causas civiles a nivel nacional, de las cuales el 20 % ya han sido despachadas, según cifras oficiales.

No obstante, el sistema judicial aún enfrenta el reto de aproximadamente 10,000 expedientes correspondientes al modelo anterior, los cuales continúan en trámite.

El magistrado Olmedo Arrocha explicó que para resolver estos casos en un plazo no mayor de cinco años, será necesario invertir millones de dólares y aumentar la cantidad de jueces encargados de la liquidación de los procesos pendientes.

Actualmente, existen cinco jueces liquidadores responsables de atender estas causas, lo que representa cerca de 2,000 expedientes por juez. Ante esta carga, el Órgano Judicial ha identificado la necesidad de duplicar la cantidad de jueces, ya que la capacidad de decisión depende directamente del número de magistrados y no solo del personal de apoyo.

Según Arrocha, hasta el momento se han invertido aproximadamente cinco millones de dólares en la implementación del nuevo sistema, y se estima que en los próximos dos años se requerirá una inversión adicional de entre 5 y 10 millones de dólares.

La aspiración del Órgano Judicial es que, bajo el nuevo Código Procesal Civil, los procesos en primera instancia no superen los 200 días, en contraste con los 900 días que, en promedio, tomaban bajo el sistema anterior.

Con información de Nicanor Alvarado.