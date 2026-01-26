Órgano Judicial suspenderá términos y cerrará despachos durante días de Carnaval

El Órgano Judicial informó que las labores en los tribunales y despachos judiciales se reanudarán el jueves 19 de febrero de 2026.

Ciudad de Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó el cierre de los tribunales, juzgados y demás dependencias del Órgano Judicial en todo el país los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026, con la consecuente suspensión de los términos judiciales durante dichas fechas.

La medida fue adoptada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 528 del Código Judicial, luego de que el Gobierno Nacional ordenara el cierre de las oficinas públicas y municipales mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3 de 12 de enero de 2026, con motivo de las festividades del Carnaval 2026.

La disposición quedó formalizada a través del Acuerdo N.° 7 de 12 de enero de 2026, posteriormente modificado por el Acuerdo N.° 37 de 21 de enero de 2026, ambos emitidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, se exceptúan de esta medida las Oficinas Judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA) que, por la naturaleza de sus funciones, operan bajo el sistema de turnos, así como las jurisdicciones de Niñez y Adolescencia y de Familia, únicamente en lo relacionado con la atención de medidas urgentes.

