Pacientes en Bocas del Toro reclaman jornada de cirugías de cataratas

En el distrito de Changuinola, los afectados aseguran que llevan meses e incluso años esperando ser incluidos en el programa conocido como “cataratón”.

Changuinola, Bocas del Toro/Más de 300 pacientes asegurados de la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Bocas del Toro permanecen a la espera de una jornada de cirugías de cataratas, ante problemas de visión que afectan su calidad de vida.

En el distrito de Changuinola, los afectados aseguran que llevan meses e incluso años esperando ser incluidos en el programa conocido como “cataratón”, sin recibir una respuesta clara sobre cuándo se realizará una nueva jornada en la región.

Los pacientes consideran la situación injusta, al señalar que han cumplido durante años con el pago de sus cuotas al sistema.

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“Dimos una lista como de 300 personas y cuando empezó esta administración le dimos seguimiento. Hasta la fecha solo 17 pacientes jubilados se han operado y tenemos una cantidad enorme que sigue esperando”, manifestó uno de los afectados.

Asimismo, indicaron que las jornadas más recientes se han llevado a cabo en otras provincias, dejando por fuera a Changuinola, lo que ha incrementado el descontento. Advirtieron que, de no recibir respuestas, podrían adoptar medidas de presión.

Con información de Nixon Miranda