Hospital de Aguadulce realizará primera megajornada de cirugías de cataratas para reducir mora quirúrgica.

Aguadulce, Coclé/El Hospital Dr. Rafael Estévez, en el distrito de Aguadulce, llevará a cabo este fin de semana su primera megajornada extraordinaria de cirugías de cataratas.

Durante la jornada, programada del viernes 17 al domingo 19 de octubre, se realizarán un total de 64 cirugías, con la habilitación de dos quirófanos especialmente destinados para este fin.

La institución señaló que el objetivo de esta jornada es reducir la mora quirúrgica y beneficiar a pacientes que han esperado durante largos períodos para ser intervenidos.

Tres oftalmólogos provenientes de distintas instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) a nivel nacional se desplazaron hacia Aguadulce para sumarse a la “cataratón”, apoyados por un equipo de anestesiólogos, enfermería y personal administrativo.

“Esta es solo la primera cataratón; en los próximos meses se programará una segunda fase para atender a los pacientes que quedaron pendientes”, señaló el director médico del hospital, Dr. Omar De Icaza.

La entidad indicó que desarrolla a nivel nacional un programa de megajornadas de consultas, procedimientos y cirugías, mediante el cual se ha logrado reducir en un 38.3% la mora quirúrgica, beneficiando a más de 18,000 asegurados en todo el país.