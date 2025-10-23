63 pacientes recuperan la vista durante exitosa ‘cataratón’ en Aguadulce

La estrategia implementada por la CSS permitió completar en solo 30 días un proceso preoperatorio que usualmente toma entre cuatro y cinco meses.

Un total de 63 pacientes mejoraron su visión y calidad de vida gracias a la megajornada extraordinaria de reducción de mora realizada el pasado fin de semana en el Hospital Dr. Rafael Estévez, de Aguadulce, durante una nueva y exitosa edición de la “Cataratón” organizada por la Caja de Seguro Social (CSS).

El operativo contó con la participación de tres cirujanos provenientes de la ciudad capital, además de un equipo multidisciplinario del hospital de Aguadulce y el traslado de insumos desde Chitré, lo que permitió ofrecer atención a pacientes de distintas áreas de las provincias centrales, muchos de los cuales llevaban años esperando por su cirugía de cataratas.

“Estamos recuperando la esperanza de nuestros pacientes, devolviéndoles la posibilidad de ver con claridad”, destacó el Dr. Omar De Icaza, director médico del Hospital Dr. Rafael Estévez, al resaltar el impacto humano y clínico de esta jornada.

La estrategia implementada por la CSS permitió acelerar los procesos preoperatorios, logrando completarlos en solo 30 días, cuando normalmente requieren entre cuatro y cinco meses, demostrando el compromiso institucional con la reducción de la mora quirúrgica y la atención oportuna de los asegurados.

La optimización de la jornada incluyó una coordinación interinstitucional efectiva, movilización de recursos y la integración de equipos quirúrgicos de alto rendimiento, garantizando seguridad, eficiencia y resultados satisfactorios en cada procedimiento.

Las autoridades informaron que próximamente se reabrirá la lista de espera para nuevas evaluaciones y cirugías oftalmológicas, con el propósito de continuar disminuyendo los tiempos de espera y avanzar en la reducción de la mora quirúrgica a nivel nacional.