CSS realiza megajornada de cirugías de cataratas en Bocas del Toro

La Caja de Seguro Social (CSS) inició este viernes 5 de septiembre una megajornada de cirugías de cataratas en el Hospital Dr. Raúl Dávila Mena, de Changuinola, con el propósito de reducir la mora quirúrgica y mejorar la calidad de vida de los bocatoreños.

La jornada se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre y beneficiará a 50 pacientes provenientes de diferentes comunidades de la provincia, algunas de difícil acceso, que por meses o incluso años permanecieron en lista de espera.

Previo a las intervenciones, los pacientes cumplieron con un riguroso proceso de evaluación preoperatoria que incluyó laboratorios, radiografías de tórax y electrocardiogramas, entre otros exámenes.

El doctor Esteban Sinclair, director médico del Hospital de Changuinola, destacó que enfermedades como las cataratas, el pterigión y el glaucoma generan gran preocupación en la región, pues su frecuencia y aparición se están registrando a edades cada vez más tempranas.

Con estas cirugías, los pacientes podrán recuperar su visión y retomar actividades cotidianas que habían visto limitadas por la enfermedad.

Por su parte, la doctora Melissa Navarro, directora institucional de la CSS en Bocas del Toro, informó que para esta primera megajornada de cataratas el hospital se ha reforzado con la participación de dos oftalmólogos, uno proveniente de la ciudad capital y otro de la provincia de Veraguas.

La CSS recordó que en Bocas del Toro ya se han realizado cuatro megajornadas extraordinarias en lo que va del año: dos de urología, una de captación y evaluación de pacientes para cirugías, y ahora la de cataratas, como parte del compromiso institucional de ampliar la cobertura y atención médica en las regiones del país.