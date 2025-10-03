Hospital de Chitré realiza megajornada de cirugías de cataratas

Chitré, Herrera/El Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado llevará a cabo, a partir del viernes 3 al domingo 5 de octubre, una megajornada de cirugías de cataratas que beneficiará a 80 pacientes que habían esperado durante meses una operación oftalmológica.

Para esta cataratón, el hospital acondicionó dos quirófanos, y se proyecta que a partir de hoy se realicen las primeras 25 intervenciones. El sábado 4 se efectuarán otras 25 cirugías, mientras que la jornada concluirá el domingo 5 con 30 cirugías.

La mayoría de los pacientes beneficiados proviene de las provincias de Los Santos y Herrera, y habían permanecido más de seis meses en lista de espera. Antes de ser operados, los pacientes pasaron por un completo proceso de evaluación preoperatoria, que incluyó electrocardiogramas, análisis de laboratorio y radiografías, asegurando su preparación y seguridad durante la cirugía.

Estas jornadas extraordinarias de reducción de mora quirúrgica se realizan a nivel nacional con la colaboración de equipos médicos provenientes de la ciudad de Panamá, comprometidos en brindar atención oportuna y de calidad a los asegurados.

