Cataratón en Chitré: fin de semana de operaciones para reducir la mora quirúrgica en oftalmología

Una megajornada de cirugías de cataratas se está realizando este fin de semana en el Hospital “Dr. Gustavo Nelson Collado” de Chitré, donde 80 pacientes de las provincias de Los Santos y Herrera finalmente han podido acceder a una operación oftalmológica tras meses de espera.

Para esta “cataratón”, el hospital habilitó dos quirófanos. El viernes fueron intervenidos los primeros 25 pacientes, para este sábado se tienen programada otro grupo de 25 personas y la jornada culmina el domingo con 30 cirugías adicionales.

La mayoría de los beneficiados tenía más de seis meses esperando por esta atención médica. Antes de ingresar a quirófano, los pacientes pasaron por un riguroso proceso de evaluación preoperatoria, que incluyó electrocardiogramas, laboratorios y radiografías, entre otros exámenes.

Reducción de la mora quirúrgica

Estas jornadas extraordinarias forman parte del plan nacional para reducir la mora quirúrgica en Panamá y contaron con la colaboración de equipos médicos procedentes de la ciudad capital, quienes se trasladaron a la región para garantizar un servicio oportuno y de calidad a los asegurados.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social buscan brindar una mejor calidad de vida a personas afectadas por cataratas, una de las principales causas de ceguera reversible en el mundo.

¿Qué son las cataratas y por qué se producen?

Las cataratas son una condición ocular caracterizada por la opacidad del cristalino, el lente natural del ojo que permite enfocar las imágenes. Cuando este tejido pierde su transparencia, la visión se vuelve borrosa, nublada o con destellos de luz que dificultan actividades cotidianas como leer, manejar o reconocer rostros.

Se trata de una de las principales causas de ceguera reversible en el mundo y afecta mayormente a personas mayores de 60 años, aunque también puede aparecer antes por distintos factores.

Con información de Eduardo Javier Vega