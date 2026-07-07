Padres denuncian mala calidad de la alimentación en la Academia Panamá para el Futuro

Los padres también señalaron que la situación afecta especialmente a los estudiantes que provienen del interior del país y permanecen internos durante el año escolar.

Padres de familia de estudiantes de la Academia Panamá para el Futuro denunciaron este martes presuntas irregularidades en el servicio de alimentación que reciben los alumnos del internado ubicado en la Ciudad del Saber. Aseguran que la comida llega tarde, en malas condiciones y que no cumple con los estándares nutricionales establecidos en el contrato.

Las denuncias fueron planteadas por varios acudientes en Noticias AM, donde manifestaron su preocupación por el impacto que esta situación podría estar teniendo en la salud y el rendimiento de los 57 estudiantes que actualmente permanecen en el programa.

Denuncian comida en mal estado y retrasos en la entrega

María Domínguez, una de las madres de familia, afirmó que los problemas con la empresa encargada del servicio de alimentación se vienen registrando desde hace aproximadamente un año y medio.

Según explicó, la comida "no es buena ni a la vista, ni al olfato, ni al paladar" y, en algunas ocasiones, habría llegado incluso con insectos.

Además, aseguró que los alimentos suelen entregarse fuera del horario establecido.

Como ejemplo, indicó que este lunes la cena debía servirse a las 5:00 p.m., pero fue entregada 58 minutos después, cuando los estudiantes ya estaban por regresar al internado.

También denunció que, aunque el contrato contempla la entrega de dos meriendas diarias, estas no se suministran de manera regular.

"Muy de vez en cuando les dan merienda", sostuvo.

Padres afirman que algunos estudiantes presentan problemas estomacales

Otra acudiente, Ninosca Gil, señaló que muchos estudiantes optan por no consumir los alimentos debido a la calidad de las comidas.

Añadió que varios jóvenes han presentado molestias estomacales desde el año pasado y que, pese a las reiteradas quejas ante las autoridades, la situación no ha mejorado.

"Estamos muy preocupados porque casi la mayoría ha estado malísima del estómago", expresó.

Familias del interior no pueden llevar alimentos

Los padres también señalaron que la situación afecta especialmente a los estudiantes que provienen del interior del país y permanecen internos durante el año escolar.

Lucelia, otra madre de familia, explicó que, al residir en Arraiján, puede llevarle alimentos adicionales a su hijo, una posibilidad que no tienen quienes viven en provincias como Bocas del Toro o Darién.

Indicó además que los estudiantes no pueden salir del internado para comprar comida, por lo que dependen completamente del servicio contratado por la academia.

Reconocen calidad educativa, pero cuestionan la alimentación

Los acudientes aclararon que sus reclamos no están relacionados con la calidad académica ni con las condiciones del hospedaje, sino exclusivamente con el servicio de alimentación.

"La educación y el hospedaje no tienen quejas. El problema es la comida", afirmó María Domínguez.

Los padres hicieron un llamado al Ministerio de Educación (Meduca) para que investigue las denuncias y adopte las medidas correspondientes frente a la empresa encargada del servicio.

Hasta el momento, la entidad no había emitido una posición oficial sobre los señalamientos.

Información de Fabio Caballero