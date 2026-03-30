Padres suspenden clases en escuela de Veraguas por falta de docentes y reclamo de horario

La medida se adoptó ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación (Meduca), situación que afecta directamente el desarrollo académico de los estudiantes.

Veraguas/Las clases en la Escuela Primaria de San Juan, ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, fueron suspendidas por decisión de los padres de familia, quienes exigen el nombramiento de docentes tras varias jubilaciones, así como el respeto al horario regular del plantel.

De acuerdo con los acudientes, la medida se adoptó ante la falta de respuestas por parte del Ministerio de Educación (Meduca), situación que afecta directamente el desarrollo académico de los estudiantes.

La presidenta de la asociación de padres de familia, Yarizel Ruiz, manifestó la preocupación existente debido a que, hasta el momento, no han recibido soluciones concretas.

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“El llamado es que estamos muy preocupados, ya que no hemos recibido respuestas del Meduca sobre el horario de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y la exigencia de los dos docentes que nos hacen falta”, expresó.

Los padres señalaron que ya suman cerca de tres semanas en las que estudiantes de primer y quinto grado permanecen sin maestros asignados, lo que ha generado retrasos en el proceso educativo.

Por su parte, el docente Manuel Castillo destacó la importancia de mantener el horario regular, tomando en cuenta las condiciones de los estudiantes.

“El horario se mantendrá de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. porque los niños vienen de lejos, salen de sus casas a las 4:30 a.m. y muchos llegan con hambre”, indicó.

Los acudientes advirtieron que la suspensión de clases continuará hasta que las autoridades educativas nombren a los docentes faltantes y garanticen el cumplimiento del horario establecido, en beneficio de los estudiantes del centro educativo.

Con información de Ney Castillo