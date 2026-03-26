Programa fortalece la vocación docente en Veraguas y resalta su impacto en la educación

La iniciativa busca no solo reforzar el compromiso profesional de los maestros, sino también impactar de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes.

Veraguas/Con el objetivo de fortalecer la vocación de enseñar y resaltar el rol fundamental de los educadores en la sociedad, se desarrolló en la provincia de Veraguas la segunda jornada de un programa dirigido a docentes, enfocado en motivar y acompañar su labor diaria en las aulas de clases.

La iniciativa busca no solo reforzar el compromiso profesional de los maestros, sino también impactar de manera positiva en el aprendizaje de los estudiantes, al promover una enseñanza más consciente, inspiradora y cercana.

Durante la actividad, autoridades educativas destacaron la importancia de reconocer el papel de los docentes como formadores de futuras generaciones.

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“Podemos descubrir ese valor que tenemos en la sociedad, esa importancia de ser modelos para nuestros niños y jóvenes. El maestro necesita acompañamiento y ser reconocido por su labor diaria en el aula. Este programa viene a recordarle lo importante que es para la sociedad y para el país”, señalaron.

Asimismo, se destacó que este tipo de espacios permite a los educadores reconectar con su propósito, intercambiar experiencias y fortalecer sus habilidades pedagógicas, lo que se traduce en una mejor calidad educativa.

El programa no se limita a la provincia de Veraguas, sino que forma parte de una estrategia que se implementa a nivel nacional, con el propósito de seguir impulsando el desarrollo profesional docente y garantizar una educación de mayor calidad en todo el país.

Con información de Ney Castillo