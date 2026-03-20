Investigan agresión entre estudiantes en colegio de Veraguas

De acuerdo con los primeros reportes, una de las estudiantes resultó lesionada con un arma blanca y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

El Ministerio de Educación (Meduca) en la provincia de Veraguas informó que se mantiene a la espera del informe oficial sobre un incidente ocurrido entre dos estudiantes en el colegio secundario de La Peña, ubicado en el distrito de Santiago.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las estudiantes resultó lesionada con un arma blanca y fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Las autoridades educativas indicaron que, pese a lo ocurrido, se garantizará la continuidad de ambas jóvenes dentro del sistema educativo.

“Acabamos de solicitar que nos envíe el reporte de la actuación disciplinaria que mantiene referente al caso específico del colegio. También se atiende la parte psicoemocional y del derecho a la educación de estas estudiantes”, señaló María Pimentel, directora regional del Meduca en Veraguas.

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El Meduca detalló que, de forma paralela, se brindará acompañamiento emocional a las involucradas, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las medidas disciplinarias pertinentes.

Asimismo, la entidad confirmó que durante el año 2026 se han registrado otros incidentes entre estudiantes en la provincia, los cuales también se encuentran bajo investigación.

Ante esta situación, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para que refuercen la supervisión y orientación de sus hijos.

Con información de Ney Castillo