Rediseño curricular de inglés impulsa aprendizaje dinámico en centros educativos

El rediseño curricular contó con el acompañamiento de la Oficina Regional del Idioma Inglés de la Embajada estadounidense, que brindó asesoría técnica al Ministerio de Educación.

Ciudad de Panamá/Estudiantes del Instituto Fermín Naudeau presentaron los avances del nuevo enfoque de enseñanza del idioma inglés durante una clase interactiva de Reading, en presencia de la ministra de Educación, Lucy Molinar, y del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

La actividad permitió evidenciar las metodologías innovadoras incluidas en el rediseño curricular de inglés, orientadas al desarrollo de competencias comunicativas y al aprendizaje significativo del idioma, con el respaldo técnico y pedagógico de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Durante el encuentro, la ministra Molinar destacó que estas acciones responden al compromiso del Gobierno Nacional de transformar el sistema educativo, impulsando el dominio del inglés como una herramienta clave para ampliar las oportunidades académicas y profesionales de los estudiantes. Asimismo, subrayó la importancia de las alianzas estratégicas en el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El rediseño curricular contó con el acompañamiento de la Oficina Regional del Idioma Inglés de la Embajada estadounidense, que brindó asesoría técnica al Ministerio de Educación. Este apoyo incluyó talleres de lanzamiento y validación con la participación de más de 400 docentes y especialistas, así como cursos virtuales que beneficiaron a más de 5,000 educadores a nivel nacional.

También se desarrollaron capacitaciones enfocadas en la planificación por competencias y la implementación de estándares internacionales.

🔗También puedes leer: Documental Panamá 2026 concluye sus talleres de formación con historias que buscan contar el país desde sus barrios

“El currículo ayudará a preparar a miles de estudiantes panameños para los empleos del futuro. La cooperación educativa demuestra lo que podemos lograr cuando Panamá y Estados Unidos trabajan juntos para invertir en la próxima generación”, expresó el embajador Cabrera.

Por su parte, el estudiante Valentín González resaltó que las nuevas metodologías han transformado las clases de inglés en espacios más dinámicos y participativos, mediante el uso de herramientas tecnológicas, el trabajo en equipo y el aprendizaje interactivo. Además, agradeció los aportes de la embajada, en especial el programa de becas Access, que permite continuar fortaleciendo el dominio del idioma fuera del aula.

En tanto, la directora nacional de Lengua Extranjera, Davina Cole, señaló que el proceso también contó con la participación de especialistas y docentes panameños en la validación de los estándares, lo que garantiza su pertinencia y alineación con las necesidades del sistema educativo.

Estas iniciativas reflejan el impacto de la cooperación internacional en el fortalecimiento del sector educativo, promoviendo una enseñanza del inglés más moderna, inclusiva y acorde con las demandas globales, en beneficio de miles de estudiantes en el país.