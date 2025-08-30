Panamá activaría protocolos de seguridad en caso de conflicto entre Estados Unidos y Venezuela

El ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, explicó que estos mecanismos de seguridad no son nuevos, dado que en ocasiones anteriores se han puesto en marcha medidas similares.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Seguridad, Frank Alexis Ábrego, informó que, ante un eventual conflicto bélico entre Estados Unidos y Venezuela, Panamá aplicaría los protocolos generales de prevención ya establecidos para la protección de áreas estratégicas en el país.

"No tenemos mayor participación en ese conflicto, si así se diera, creo que eso está contemplado o es visto entre dos países. Las organizaciones mundiales como la ONU u OEA están presentes en esa tarea y esperemos que no llegue a ser eso. Ojalá que en un proceso de negociación se pueda resolver este tipo de anomalías y evitemos cualquier tipo de conflicto militar armado", destacó el ministro.

Recordó como ejemplo las acciones preventivas adoptadas tras el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, en 2001, y en otros conflictos internacionales ocurridos en Oriente Medio.

“Panamá está preparada para asumir estos protocolos. No estamos diciendo que esto vaya a suceder; son acciones preventivas, para que no se llegue a un conflicto armado en esta región”, sostuvo el titular de Seguridad.

Recientemente, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció como "amenaza" el anuncio de Washington de movilizar buques de guerra y 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de aguas venezolanas, para maniobras contra el narcotráfico, según datos de AFP.

Maduro hizo un llamado a alistarse a las fuerzas militares de Venezuela.

Con información de Demetrio Ábrego