Avanza etapa 'legal' de contratación para auditoría ambiental en mina de Donoso, asegura ministro Navarro

La auditoría que forma parte del plan de cierre ordenado de la mina finalmente podría iniciar en las próximas semanas con el fin de dar seguimiento y poder determinar o descartar incidencias ambientales en la mina.

Santiago de Veraguas/El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, dijo que avanza el proceso de contratación para la auditoría ambiental de la mina de Donoso y, una vez se concrete la parte legal, se hará público formalmente.

Aseguró que varias empresas presentaron propuestas, pero espera que el proceso concluya para anunciar el nombre.

Las declaraciones del ministro se dieron en la ciudad de Santiago durante la presentación de informes de un proyecto que busca desarrollar actividades sostenibles y saludables en torno a los ríos, tomando en cuenta las comunidades, productores y otras actividades en Veraguas, Chiriquí y Los Santos.

La auditoría que forma parte del plan de cierre ordenado de la mina finalmente podría iniciar en las próximas semanas con el fin de dar seguimiento y poder determinar o descartar incidencias ambientales en la mina.

Hace unos días el ministro de Ambiente señaló que esta auditoría podría durar entre 6 a 12 meses, por lo que se está contratando a una empresa especializada en el tema.

Destacó que esto es importante para el proceso de cierre ordenado de la mina, lo que calificó de ‘complicado’, por lo que se tendrá que trabajar e invertir mucho.

Puedes leer: Navarro confirma contratación de empresa que realizará auditoría ambiental en mina de Donoso

La mina de Donoso cerró por mandato de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato firmado entre el Estado y la empresa por contener 21 violaciones a la Constitución Política.

La decisión se dio en medio de una de las crisis sociales más profundas que ha enfrentado un gobierno en democracia.

A raíz de esto, la empresa interpuso varios arbitrajes legales internacionales contra Panamá, los mismos que fueron suspendidos por First Quantum en meses pasados con el ánimo de poder llegar a un acuerdo con el gobierno para la reactivación de la actividad minera.

También se conoció que la empresa sacó el concentrado de cobre que permanecía almacenado en las instalaciones para ser comercializado. No obstante, los detalles sobre la operación se desconocen; Navarro aseguró que es una información que maneja el Ministerio de Comercio e Industrias.

El ministro también habló de las acciones para ordenar los vertederos a cielo abierto que representan contaminación para el país.

Con información de Ney Abdiel Castillo