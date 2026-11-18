Entre sus funciones figuran la coordinación de operaciones conjuntas de interdicción, el intercambio de inteligencia y el análisis de los desafíos legales para combatir el tráfico ilícito por vías marítimas y fluviales.

Panamá ocupará un nuevo cargo en la lucha regional contra el narcotráfico. El país fue elegido para ejercer la vicepresidencia del Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) durante el período 2026-2027, mientras que Brasil asumirá la presidencia de este grupo.

La elección se produjo durante el 80.º período ordinario de sesiones de la CICAD, que se desarrolla del 17 al 19 de noviembre de 2026, en modalidad híbrida, con sede en Washington D. C.

En estas sesiones participa el procurador general de la Nación y presidente de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred), Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, como integrante de la delegación panameña.

En el marco del encuentro, Gómez Rudy también sostuvo una reunión bilateral con Carlos Gónima Díaz Granados, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia. Durante la reunión abordaron asuntos relacionados con la cooperación contra el narcotráfico, la coordinación y asistencia penal, así como la colaboración para detectar actividades financieras vinculadas con economías ilícitas.

El Grupo de Expertos sobre Narcotráfico Marítimo reúne a autoridades marítimas, portuarias y antidrogas de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Entre sus funciones figuran la coordinación de operaciones conjuntas de interdicción, el intercambio de inteligencia y el análisis de los desafíos legales para combatir el tráfico ilícito por vías marítimas y fluviales.

La delegación panameña está integrada, además, por Jissel Maitín, secretaria ejecutiva de la Conapred, y la embajadora Ana Irene Delgado, representante permanente de Panamá ante la OEA.

Por otra parte, durante este período de sesiones, Argentina asumió la presidencia de la CICAD para el período 2026-2027.