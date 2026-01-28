Presidentes Mulino y Lula da Silva firman acuerdos para facilitar inversiones, incentivar el comercio e impulsar el turismo

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió con los más altos honores a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en una ceremonia y reunión de trabajo en el Palacio de las Garzas.

Durante el encuentro, se firmaron cuatro acuerdos de cooperación y se propuso establecer un mecanismo de consulta constante para acercar los temas de interés bilateral.

Los instrumentos suscritos entre Panamá y Brasil abarcan la cooperación y facilitación de inversiones; los términos de referencia para la negociación de un acuerdo de alcance parcial; un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil y la Autoridad Marítima de Panamá; y el Plan de Acción para la implementación del Acuerdo de Cooperación Turística.

Nota relacionada: Presidente Mulino llama a la integración regional y al trabajo conjunto en Foro Económico Internacional 2026

“Es la primera vez en 30 años que Panamá y Brasil mantienen una relación tan sólida. Debemos aprovechar este momento para acercar posiciones en temas estratégicos, además de la cercana cooperación que ya sostenemos. Tenemos mucho interés en que Brasil vea a Panamá como el centro de sus reexportaciones”, manifestó el presidente Mulino en la reunión ampliada con su homólogo brasileño y ministros de ambos países.

Por su parte, Lula da Silva instó a Panamá a acelerar su proceso de integración como miembro pleno al Mercosur, considerando su estatus actual de Estado Asociado.

La reunión permitió al presidente Mulino exponer las ventajas competitivas de Panamá, destacando su centro financiero internacional y su estructura logística con puertos de primer nivel.

Asimismo, resaltó el desarrollo energético del país con oportunidades para la exportación de sus excedentes y los proyectos que ejecuta la Autoridad del Canal de Panamá, que incluyen dos megapuertos, un gasoducto y el reservorio de Río Indio.

El mandatario panameño también subrayó la importancia de recibir apoyo técnico brasileño para el sector agropecuario, específicamente en la transferencia de experiencia en el cultivo de arroz para mejorar sus rendimientos. También mencionó oportunidades para el sector ganadero en la comercialización de carnes.

“Panamá está feliz con esta relación con Brasil”, concluyó Mulino, refiriéndose a la nación suramericana como “padrino” de Panamá ante el Mercosur.