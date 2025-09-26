Microempresarios de El Guarumal piden acelerar trabajos de la vía Transístmica

Hoy se cumplen 29 días desde que se cerraron los tres carriles de la avenida Boyd Roosevelt para realizar trabajos de reparación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Habitantes y microempresarios ubicados a lo largo de la vía Transístmica, específicamente en la comunidad de El Guarumal en el corregimiento de Limón, han expresado profunda preocupación y frustración ante las graves afectaciones económicas causadas por los trabajos de reparación vial en la zona.

Hoy se cumplen 29 días desde que se cerraron los tres carriles de la avenida Boyd Roosevelt, y la baja afluencia de personas y vehículos ha mermado drásticamente la actividad comercial, llevando a muchos propietarios a tomar decisiones extremas.

Microempresarios del sector señalan que las obras han traído consigo fuertes pérdidas. La escasez de movimiento vehicular ha provocado que muchos dueños se vean obligados a cerrar sus negocios de forma temporal o permanente, mientras que otros han tenido que disminuir la planilla de personal para poder sostenerse.

Los comerciantes afectados dependen significativamente del tráfico vehicular, especialmente los que operan de noche. "Nosotros dependemos de la noche, bares, cantinas, restaurantes y no hay tránsito", señaló uno de los dueños, describiendo la situación como un "páramo" económico.

Ante la falta de ingresos, los comerciantes han hecho un llamado formal a las autoridades locales: "Nosotros le pedimos al alcalde y al consejo municipal que nos exonerara o que nos hiciera un descuento de los impuestos porque nosotros estamos pasando páramo".

Un factor que aumenta la preocupación de los microempresarios es la falta de información y respuesta por parte de las autoridades y de la empresa a cargo de la obra.

Los afectados aseguran que no han sido notificados sobre el avance de los trabajos ni sobre una fecha estimada para la reapertura de la vía, dejándolos en la incertidumbre sobre cuánto tiempo más deberán soportar la paralización económica en El Guarumal.

Con información de Néstor Delgado