Fiscales se trasladan a la comarca Ngäbe-Buglé para investigar posible explotación laboral de una joven indígena

La diligencia busca recabar indicios y entrevistar a la víctima, una mujer indígena de 20 años de edad.

Un equipo de fiscales de la Procuraduría General de la Nación se trasladó hasta la comunidad de Boca de Sagui, en la comarca Ngäbe-Buglé, para avanzar en una investigación por el presunto delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral en perjuicio de una joven indígena.

La diligencia, desarrollada en la mañana de este viernes por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), tuvo como objetivo recabar indicios y entrevistar a la víctima, una mujer indígena de 20 años de edad. La joven detalló ante las autoridades los hechos que la llevaron a ser víctima de explotación.

Investigación abierta tras rescate en la capital

La investigación se inició de oficio el pasado 16 de septiembre por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada, luego de que la joven fuera rescatada por agentes policiales tras ser abandonada en una terminal de transporte en la ciudad de Panamá.

La víctima, originaria de la comarca Ngäbe-Buglé y proveniente de Bocas del Toro, había sido trasladada a la capital bajo la promesa de obtener un empleo doméstico. Sin embargo, su testimonio reveló que fue sometida a trabajos domésticos sin recibir pago alguno, una práctica que la entidad califica como presunta trata con fines de explotación laboral.

Los elementos y testimonios recabados en Boca de Sagui serán incluidos en el expediente para lograr la identificación y ubicación de las personas responsables de estos hechos.

Durante la jornada, la Fiscalía estuvo acompañada por funcionarios de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (Upavit). Estos especialistas brindaron atención a la joven para determinar si presenta algún tipo de afectación psicológica como resultado de la explotación.

La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de brindar protección a las víctimas de este delito y prevenir las prácticas de explotación laboral y sus graves consecuencias sociales y humanas.