Panamá conmemora 513 años de la primera diócesis en Tierra Firme

El arzobispo recordó que el 9 de septiembre de 1513 fue creada la primera diócesis en Tierra Firme, un acontecimiento que marcó el inicio de una historia religiosa que ha acompañado el desarrollo del país durante más de cinco siglos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Iglesia católica y Panamá conmemoran este miércoles 9 de septiembre una fecha de especial relevancia histórica: 513 años de la creación de la primera diócesis en Tierra Firme y 100 años de la elevación de la Diócesis de Panamá a arquidiócesis.

La celebración tuvo lugar con una misa solemne en la Catedral Basílica Santa María la Antigua, patrona de Panamá, oficiada por el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa.

La ceremonia contó además con la presencia del arzobispo emérito de Panamá, José Dimas Cedeño, quien participó en parte de la celebración religiosa.

Durante la misa, Ulloa destacó la importancia de esta fecha no solo para la Iglesia católica, sino para toda la nación panameña.

“Es una gran fiesta para la nación panameña. Incluso para los no creyentes estamos celebrando un hecho histórico”, expresó.

El arzobispo recordó que el 9 de septiembre de 1513 fue creada la primera diócesis en Tierra Firme, un acontecimiento que marcó el inicio de una historia religiosa que ha acompañado el desarrollo del país durante más de cinco siglos.

“Un 9 de septiembre de 1513 la Iglesia creó la primera diócesis en Tierra Firme y que le ha tenido a Panamá ese inmerecido honor primero”, manifestó Ulloa.

Una diócesis que acompañó la historia de Panamá

El arzobispo Ulloa también hizo referencia a los distintos momentos históricos que marcaron el traslado y permanencia de la diócesis.

Recordó que la primera sede fue posteriormente arrasada y que, tras la fundación de Panamá la Vieja en 1519, la diócesis fue trasladada a ese nuevo asentamiento.

“Decía la bula de lo conocido y por conocer; aquella primera diócesis fue arrasada, luego Panamá la Vieja se fundó en 1519 y esa misma diócesis se trasladó a Panamá la Vieja; luego Panamá la Vieja fue arrasada y está ahora en este enclave del Casco Antiguo”, explicó.

La celebración también coincidió con el centenario de la creación de la Arquidiócesis de Panamá, consolidando una trayectoria de más de cinco siglos de presencia de la Iglesia católica en el territorio panameño.

La Catedral Basílica Santa María la Antigua fue escenario de esta conmemoración, que reunió a representantes de la Iglesia y feligreses para recordar los acontecimientos que forman parte de la historia religiosa y nacional de Panamá.