Panamá es designado miembro de la Mesa Directiva del ILPES de la Cepal

El Gobierno de la República de Panamá informó que el país fue designado como miembro de la Mesa Directiva del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), durante la XX Reunión del Consejo Regional de Planificación.

El ILPES es un organismo especializado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), encargado de fortalecer las capacidades de los países de la región en materia de planificación para el desarrollo económico y social.

La nueva Mesa Directiva estará presidida por Brasil e integrada, además, por Panamá, Chile, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, y Jamaica.

Este foro regional constituye un espacio estratégico para la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

En representación de Panamá, el Gobierno designó a Rodolfo Sabonge Chamorro, director general de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien tendrá la responsabilidad de participar activamente en la definición de las prioridades y estrategias que se aborden en el seno de la Mesa Directiva.

La incorporación de Panamá a este órgano regional reafirma el compromiso del país con la planificación estratégica, la integración latinoamericana y el impulso de un desarrollo sostenible e inclusivo en la región.