Panamá dispone de unas 300 ambulancias a nivel nacional, según el Minsa

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, explicó que la flota se divide en ambulancias básicas y de atención avanzada, de acuerdo con las necesidades médicas de los pacientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Entre 100 y 120 ambulancias operativas mantiene el Ministerio de Salud (Minsa) a nivel nacional, según informó la entidad, que destacó la importancia de estos vehículos para el traslado de pacientes desde centros de salud hacia hospitales con mayor capacidad de atención.

El coordinador nacional de Emergencias del Minsa, Vicente Oliver Paredes, explicó que la flota se divide en ambulancias básicas y de atención avanzada, de acuerdo con las necesidades médicas de los pacientes.

Las ambulancias básicas están destinadas al traslado de personas estables que no requieren atención de emergencia o cuidados prehospitalarios durante el recorrido. En tanto, las unidades de atención avanzada se encuentran ubicadas estratégicamente en hospitales y áreas de menor complejidad. Estas cuentan con equipos especializados para brindar soporte vital a pacientes que requieren una atención más compleja durante el traslado.

“Panamá cuenta con las ambulancias que se necesitan; no son recursos infinitos, pero entre todas las entidades de salud se puede tener unas 300 ambulancias, sin contar con las ambulancias del sector privado”, señaló Paredes.

El traslado de pacientes se coordina entre distintas instituciones públicas, entre ellas el Minsa, la Caja de Seguro Social (CSS), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME).

Actualmente, estas entidades trabajan de manera coordinada para ofrecer el servicio de ambulancias a nivel nacional. Los traslados programados dependen del horario de cada instalación de salud, mientras que la atención de emergencias hospitalarias se mantiene disponible las 24 horas del día.