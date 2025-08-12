Panamá y EEUU inician reuniones para instalación de Comisión de Revisión Agrícola del TPC

Ciudad de Panamá/La instalación de la Comisión de Revisión Agrícola, contemplada en el Tratado de Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y Estados Unidos, debe realizarse en octubre de este año, una vez cumplidos 13 años desde la entrada en vigor del acuerdo.

Las reuniones entre ambas naciones comenzaron este martes y fueron confirmadas por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quienes participaron en la instalación de diferentes comisiones en la Asamblea Nacional.

Moltó señaló que actualmente una delegación panameña se encuentra en Washington para conversar sobre el tema y que, entre septiembre y octubre, se dará información actualizada sobre los resultados de estas negociaciones.

Por su parte, Linares destacó que Panamá está cerca de obtener la equivalencia sanitaria que permitiría exportar carne bovina a Estados Unidos.

“No veo ningún peligro para el productor de carne nacional. Por el contrario, debemos avanzar y convertirnos en exportadores”, afirmó.

La Comisión de Revisión Agrícola tiene como objetivo revisar la desgravación arancelaria de los productos incluidos en el tratado.

Crisis en el sector lácteo

El titular del MIDA también se refirió a la situación que enfrentan los productores de leche, luego de que varias empresas dejaran de comprar producción nacional y optaran por importar leche en polvo y productos sucedáneos.

“No es justo con el productor y no lo vamos a permitir. Tenemos que consumir primero lo nacional y hacer una campaña para que el consumidor sepa qué está comprando”, dijo Linares.

Aunque aclaró que estos productos importados no son ilegales, insistió en la necesidad de informar al público sobre la diferencia entre la leche fresca nacional y los productos procesados o sucedáneos.

Cambios en Comisión de Asuntos Agropecuarios

Las declaraciones del ministro se dieron durante la instalación de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, que tuvo sorpresas en la elección de su directiva. El diputado Orlando Carrasquilla fue designado presidente, Osman Gómez como vicepresidente y Raúl Pineda como secretario, pese a que se esperaban otros nombres.

Con información de Meredith Serracín