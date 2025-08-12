MIDA anuncia respaldo a pequeños productores de leche frente a importación de sucedáneos

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, lanzó este martes 12 de agosto una fuerte defensa de los pequeños productores lácteos nacionales ante la importación excesiva de sucedáneos, manifestando que el Gobierno Nacional prioriza al productor por encima de cualquier industria.

Durante la instalación de la nueva Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, el funcionario expresó que “por encima de cualquier producto de imitación, está el producto nacional. No vamos a dejar desprotegido al pequeño productor" y reveló que numerosas pizzerías en el país utilizan queso mozzarella con bajo contenido lácteo o productos de imitación, situación de la que considera debe estar plenamente informado el consumidor. Todo ello pese a que el uso de sucedáneos no es ilegal.

"Lo que se compra no siempre es leche, leche condensada o mozzarella real, sino una imitación. El consumidor debe saberlo", declaró Linares, quien anunció una próxima campaña informativa para que la población conozca exactamente qué está comprando.

Te podría interesar: Plan de retiro especial para magistrados y jueces podría ser eliminado por ley en la Asamblea

El ministro destacó que Panamá no alcanza ni el 50% de autosuficiencia en producción láctea, por lo que manifestó que no existe justificación para dejar de recibir la leche nacional. Agregó que el problema radica en la gran cantidad de productos sucedáneos en el mercado, por lo que se trabaja en una pronta solución.

De igual forma, denunció que grandes industrias importadoras también traen leche condensada y evaporada sucedáneas, creando una "competencia desleal" contra los productores locales. Linares prometió respaldo total del Gobierno Nacional a los pequeños productores, muchos de los cuales "con uno o dos garrafones al día mantienen a su familia". El ministro aseguró que tendrán "todo el apoyo del Gobierno Nacional, del presidente de la República y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)".

La nueva Comisión de Asuntos Agropecuarios, presidida por Orlando Carrasquilla, con Osman Gómez como vicepresidente y Raúl Pineda como secretario, se comprometió a trabajar junto al MIDA en defensa de la producción nacional. El MIDA destacó que la solución al problema de los sucedáneos se está trabajando de la mano con la Comisión de Asuntos Agropecuarios, los productores y la población en general para garantizar transparencia y protección al sector.