Crisis laboral sin precedentes: 'Desempleo en dos dígitos' y 771,000 informales asfixian la economía panameña

Desde el sector privado, la economista y miembro de Fedecámaras Alicia Jiménez hizo un llamado urgente a enfocar las políticas públicas en el sector que más empleo genera: la micro y pequeña empresa.

Ciudad de Panamá, Panamá/El mercado laboral panameño vive su momento más crítico en dos décadas, con la tasa de desempleo escalando a dos dígitos y cerca de un millón de personas atrapadas en la informalidad o el desempleo. Esta dramática situación es el resultado de la pérdida de miles de trabajos, la contracción de la inversión y la alta dependencia del gasto público, según el análisis de expertos en el programa "Radar".

El consultor laboral René Quevedo actualizó las cifras, confirmando que la crisis es más profunda de lo que indican los números oficiales.

"No, efectivamente, ya estamos en desempleo de dos dígitos", advirtió Quevedo, señalando que, con la excepción de los años de pandemia, "esta es la tasa de desempleo más alta en los últimos 20 años".

El experto atribuyó la asfixia económica a la pérdida de inversión privada: "Nosotros en los últimos dos años perdimos 80% de nuestras exportaciones y 70 mil empleos, 54 mil de la minera y otros 15 mil, 20 mil que terminaremos perdiendo con todo este tema de Bocas del Toro".

Quevedo explicó el fenómeno en términos de liquidez: "Yo le saco 4,600 millones a esta economía y la asfixio y eso es lo que está ocurriendo", refiriéndose a la suma de la pérdida de inversión privada, menos financiamiento bancario y menor flujo de inversión extranjera.

En cuanto a la informalidad, el consultor precisó que a octubre pasado el empleo informal alcanzó el 49.3% en la población ocupada no agrícola y que hay "771 mil informales".

La contracción ha afectado directamente el consumo. Quevedo citó que la caída en las recaudaciones del ITBMS y la reducción del gasto discrecional (no esencial) han impactado directamente a las microempresas, ya que "si no hay chen chen no hay consumo, si no hay consumo no hay venta, si no hay venta no hay ingreso y no hay empleo".

Contenido Exclusivo: El rostro precario de la informalidad

Urge rescatar a la microempresa y bajar la carga fiscal

Desde el sector privado, la economista y presidenta de Fedecámaras Alicia Jiménez hizo un llamado urgente a enfocar las políticas públicas en el sector que más empleo genera: la micro y pequeña empresa.

Jiménez enfatizó que la microempresa "representa, al igual que la pequeña, el gran porcentaje mayor en términos de generación de cinco empleos, ocho empleos, diez empleos y vaya sumando a lo largo y ancho del país".

La economista criticó que el "emprendimiento por sí solo no nos va a llevar a salvaguardar" al microempresario que ya existe y que ha tenido que subsistir de manera "resiliente" a través de múltiples crisis.

En su conclusión, Jiménez fue contundente sobre la solución a corto plazo: "Tenemos que buscar hacia lo interno los recursos financieros que tengamos para nosotros poder fondear en fondos prestables acordes con la situación actual", ya que la principal dolencia es que "la tasa de interés está muy alta, ya yo tengo préstamo, entonces el problema está en los financiamientos para poder mantenerme".

Ampyme apuesta a la formalidad para el éxito empresarial

Por su parte, el director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Raúl Fernández, defendió la gestión del gobierno para fomentar la formalidad y el financiamiento.

Fernández señaló que la institución ha pasado de "un solo recurso al emprendedor que nunca ha funcionado, un recurso financiero no reembolsable", a una "nueva mentalidad de poder fomentar a los microempresarios desde la formalidad".

El director destacó los avances en financiamiento: "Hemos logrado impactar con 15 millones de dólares a financiamiento a emprendedores que no tenían la capacidad de ir a buscar un préstamo", con una reducción del interés promedio del 24% a "muy por debajo del 12 por ciento".

"La única forma de que no te caiga es con la formalización", aseguró Fernández, destacando beneficios como las Sociedades de Emprendimiento, donde "no pagas impuestos sobre la renta dos años", y el costo de una persona jurídica es de "alrededor de 200 dólares; antes costaba 2000".

Además, el director elogió el papel de la mujer: "Panamá es el fenómeno mujer emprendedora; nosotros tenemos el récord en la región", asegurando que la mujer panameña está "echada para adelante, que quiere educarse, financiarse y de manera responsable y sostenible echar su negocio adelante".

Esta nota fue hecha con asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.