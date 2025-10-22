Contenido Exclusivo: El rostro precario de la informalidad

Según los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a octubre de 2024, la informalidad representa el 50% de la fuerza laboral, es decir, afecta a más de 1 millón y medio de panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la última década se ha registrado una estrepitosa caída del empleo, lo que ha generado un crecimiento abismal de la informalidad, teniendo a la juventud como principal protagonista en este problema socioeconómico que cada día es más visible en nuestras calles y avenidas.

Es un fenómeno que alcanzó proporciones críticas durante la pandemia debido al cierre masivo de empresas que provocó.

Alexander es uno de esos panameños que perdió su empleo durante la pandemia; después le fue difícil encontrar trabajo. “Tuve que dedicarme a esto… vender frutas, legumbres y más”, indicó.

Hace un par de semanas, el Metro de Panamá desalojó a los vendedores informales de las áreas de acceso a las estaciones del metro en Pan de Azúcar, San Isidro y San Miguelito, amparados en el decreto que establece la prohibición de este tipo de actividad en estas áreas.

Se trata de hacer valer el derecho ciudadano al libre tránsito, dijo una vocera del Metro de Panamá, durante el desalojo.

Actualmente, es menos complicado y hasta agradable caminar por las aceras de estas estaciones del metro; sin embargo, la medida ha dejado en la mesa el debate sobre este derecho a la libre circulación, pero también el derecho al trabajo de estos vendedores informales.

En la doña ahora hay preocupación; el Metro de Panamá les notificó que el próximo viernes 24 de octubre serán desalojados, a pesar de que hay negociaciones con el Municipio de Panamá para instalar cubículos fuera de las áreas de tránsito del metro.

“Solo pedimos que se acelere el proyecto que se acordó en la mesa de negociación con el Municipio de Panamá; queremos seguir ganándonos el sustento diario de nuestras familias, estamos trabajando, aquí nadie está robando”, dijo Yuliana Prado, una vendedora informal de la Doña.

La informalidad es un fenómeno socioeconómico que involucra a profesionales en ejercicio, pero del que sobresalen los buhonerosy vendedores de frutas, verduras y legumbres que abundan con sus escaparates en todas partes.

El asesor financiero René Quevedo indicó que, en los últimos 12 años, por cada asalariado del sector privado que perdió su empleo, entraron tres funcionarios y diez informales”.

Quedan las dudas sobre la forma que los gobiernos han abordado el surgimiento de la informalidad, si realmente ha habido un plan integral y coordinado.

Raúl Fernández, director de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), aseguró que la meta de esta administración es llevar a los 700 mil emprendedores que hay a nivel nacional a la formalidad y que esto ya se está logrando con el centro del emprendimiento, en donde se exonera del pago de impuestos por dos años, a quienes se inscriben en el programa, además de recibir asesoría y seguimiento en el desarrollo de su proyecto.

El economista, catedrático universitario y experto en el tema, Reyes Valverde, dijo que las administraciones de gobierno no le han dado seguimiento a los proyectos de emprendimiento que subsidian, de tal manera que cuando se acaban esos recursos y se presenta la oportunidad, dejan el emprendimiento por un puesto de trabajo, en vez de seguir hasta consolidarse en un microempresario.

En Panamá, 1 de cada 2 desempleados pertenece a la población juvenil, es decir, el 60 % de los jóvenes empleados trabaja en el sector informal; esa realidad se hace evidente en sitios como las estaciones del metro, en aceras y esquinas de la ciudad capital y el interior del país.

Por otro lado, los jóvenes con empleos formales ganan 698,14 dólares mensuales, 35,87 dólares menos que el salario promedio, que es de 734,01 dólares. Es el caso del sector servicio, el principal generador de empleos, pero con salarios a veces muy por debajo del promedio.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz de Cedeño, admitió que el desempleo aumentará de 9.5% a 11% en el próximo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo.

Destacó la ministra que ha habido un mejoramiento en el registro de contratación, y espera que todos los esfuerzos se reflejen en buenos resultados en el próximo año.

El economista Valverde explicó que actualmente hay una sobreoferta de mano de obra que provoca una reducción de salarios en el sector formal; esa es la razón primordial que impulsa a los jóvenes hacia la informalidad precaria, advierte Valverde.

Así lo confirman buhoneros y vendedores de frutas y vegetales, cuando aseguran que su ingreso mensual supera los 700 dólares netos.

Es por eso que el Organismo de Estudio Global de Emprendimiento sitúa a Panamá como el cuarto país en emprendimiento, sobre todo de las mujeres, porque 7 de cada 10 emprendedores son mujeres.

En Panamá, según la Ampyme, hay cerca de 700 mil emprendedores, pero casi la mitad se mueve en la informalidad. ¿Y qué se está haciendo para formalizar a estos panameños?

Evidentemente, el desempleo es una de las principales causas de la informalidad, algo que no parece mejorar en corto plazo.

Formalizar el emprendimiento se plantea como una alternativa para que sus trabajadores coticen, tengan acceso a la seguridad social y a una jubilación, además del registro de la empresa y el pago de impuestos.