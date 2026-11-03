Panamá y España firman nuevo tratado de amistad que reemplaza acuerdo de 1953

El instrumento busca profundizar la cooperación, impulsar el intercambio económico y abrir oportunidades comerciales y tecnológicas entre ambos países.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá y España suscribieron este martes un nuevo Tratado General de Amistad y Cooperación, que reemplaza el acuerdo vigente desde 1953 y moderniza el marco de sus relaciones bilaterales.

La firma estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, y del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

El nuevo instrumento busca profundizar la cooperación avanzada, impulsar el intercambio económico e identificar oportunidades comerciales y tecnológicas en beneficio de los ciudadanos de ambas naciones.

Además, adapta la relación estratégica a la realidad democrática global del siglo XXI y reafirma el compromiso de los dos Estados con un orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y el respeto de los derechos humanos.

Martínez-Acha Vásquez se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en representación del presidente José Raúl Mulino.