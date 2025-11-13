MICI confirma que hay más material sin procesar en Donoso, mientras espera el pago de regalías por la exportación de cobre

El titular del MICI señaló que la cifra generada por la exportación del concentrado de cobre rondó los 300 millones de dólares.

Panamá/Panamá continúa a la espera de las regalías correspondientes a la exportación de concentrado de cobre realizada por Minera Panamá en septiembre pasado, confirmó este jueves el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

El ministro explicó que el envío del material se efectuó bajo los contratos vigentes al momento de la extracción, por lo que el pago inicial fue recibido por la empresa, que posteriormente debe transferir al Estado panameño las regalías correspondientes.

El material se exportó, eso se lo pagan a la minera porque ya se había extraído, ya se había procesado. La minera solamente lo remolió y lo envió, que era el concentrado de cobre. Ese material se lo pagan a ellos y ellos les pagan las regalías que le tienen que pagar al Estado según la vigencia del momento en que fue extraído”, detalló Moltó.

El titular del MICI señaló que la cifra generada por esa exportación de concentrado de cobre rondó los 300 millones de dólares, aunque la empresa es la única que puede precisar el monto final.

Por ahí andaba la cifra. La compañía es la que puede decir la cantidad exacta. Nosotros debemos estar recibiendo, si es que ya no recibimos, esos fondos (…)”, afirmó.

¿Qué es el concentrado de cobre?

El concentrado de cobre es el producto obtenido tras extraer y procesar la roca del yacimiento minero. En el proyecto Cobre Panamá, ubicado en Donoso, el proceso consistía en triturar, moler y someter el material a flotación para separar los minerales de la roca.

El resultado es una masa gris con alto contenido de cobre y pequeñas cantidades de oro, plata y otros minerales comercializables.

Antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato de Minera Panamá al encontrar 25 violaciones a la Constitución, el concentrado extraído en Donoso y Omar Torrijos era enviado principalmente a fundidoras de China, y también a plantas en Japón, Corea del Sur, Filipinas, India, España y Alemania.

Se aprueban fondos para arbitrajes

En cuanto a la auditoría realizada por SGS, Moltó informó que podría concluir durante los primeros meses del próximo año. La firma fue contratada por un monto de $539,791 y un periodo de ejecución de seis meses mediante un procedimiento excepcional.

De forma paralela, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este jueves un traslado de $4.8 millones para el MICI, destinados al pago de honorarios y gastos de las firmas internacionales que representaron al Estado en el arbitraje contra Minera Panamá.

Del monto aprobado:

$2.9 millones serán para la empresa que gestionó la defensa que permitió a Panamá evitar un pago de $2,000 millones .

serán para la empresa que gestionó la defensa que permitió a Panamá evitar un pago de . $1.8 millones serán para la firma contratada en la administración anterior, que finalmente declinó su representación.

El MICI informó que aún quedan tres arbitrajes en curso, actualmente suspendidos a solicitud de Minera Panamá.

MICI confirma que hay más cobre sin procesar en Donoso

El ministro Moltó también confirmó que permanece en la mina una cantidad adicional de cobre ya extraído pero aún sin procesar, y que el Gobierno analiza las alternativas legales para su eventual aprovechamiento.

Durante un intercambio con periodistas, el ministro precisó que ese material podría representar ingresos relevantes para el país, siempre que se defina un procedimiento jurídico viable.

Eso es correcto, ahí queda un material que ya se extrajo, pero que no se ha procesado. Entonces, nosotros internamente estamos viendo cómo manejamos eso porque hay temas legales. Definitivamente fue un material que ya se extrajo, que no está en el hueco como quien dice, está fuera, pero hay que procesarlo. Entonces, estamos viendo los términos legales para ver si podemos hacer eso. Definitivamente, ahí habría una cantidad importante de ingresos posibles para la nación”, explicó.

Con información de Hellen Concepción.