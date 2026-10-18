Panamá expresa solidaridad con México por los efectos de los huracanes Simón y Rachel

Panamá también manifestó su respaldo a las comunidades afectadas y deseó fortaleza a quienes enfrentan las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, así como éxito a los equipos de emergencia y rescate que trabajan en la atención de los damnificados y la búsqueda de personas desaparecidas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá expresó su solidaridad con México por las consecuencias de los huracanes Simón y Rachel, que han provocado pérdidas humanas, personas desaparecidas y afectaciones en diversas comunidades.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno panameño transmitió sus condolencias a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a las familias de las víctimas.

Panamá también manifestó su respaldo a las comunidades afectadas y deseó fortaleza a quienes enfrentan las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, así como éxito a los equipos de emergencia y rescate que trabajan en la atención de los damnificados y la búsqueda de personas desaparecidas.

El pronunciamiento destacó los lazos históricos de amistad y fraternidad entre ambos países, y subrayó la importancia de la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo entre las naciones para afrontar los desastres naturales.

“El Gobierno y el pueblo de Panamá acompañan a México en este momento de dificultad”, señaló el comunicado, divulgado este domingo 18 de octubre de 2026.