Panamá expresa solidaridad con México por los efectos de los huracanes Simón y Rachel

Panamá también manifestó su respaldo a las comunidades afectadas y deseó fortaleza a quienes enfrentan las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, así como éxito a los equipos de emergencia y rescate que trabajan en la atención de los damnificados y la búsqueda de personas desaparecidas.

Un miembro de la Guardia Nacional de México permanece de pie en el malecón de Puerto Vallarta mientras las olas golpean la costa ante el posible impacto del huracán Simon en Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México, el 11 de octubre de 2026. / AFP

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno de Panamá expresó su solidaridad con México por las consecuencias de los huracanes Simón y Rachel, que han provocado pérdidas humanas, personas desaparecidas y afectaciones en diversas comunidades.

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno panameño transmitió sus condolencias a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y a las familias de las víctimas.

Panamá también manifestó su respaldo a las comunidades afectadas y deseó fortaleza a quienes enfrentan las consecuencias de estos fenómenos meteorológicos, así como éxito a los equipos de emergencia y rescate que trabajan en la atención de los damnificados y la búsqueda de personas desaparecidas.

El pronunciamiento destacó los lazos históricos de amistad y fraternidad entre ambos países, y subrayó la importancia de la solidaridad, la cooperación y el apoyo mutuo entre las naciones para afrontar los desastres naturales.

El Gobierno y el pueblo de Panamá acompañan a México en este momento de dificultad”, señaló el comunicado, divulgado este domingo 18 de octubre de 2026.

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