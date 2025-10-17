Panamá firma acuerdo con la OEA para celebrar en marzo de 2026 las sesiones del Comité Jurídico Interamericano

El Comité Jurídico Interamericano, creado en 1906 durante la Tercera Conferencia Internacional Americana, es un órgano asesor en materia de derecho internacional que ha contribuido significativamente a la formulación de principios como la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, el arbitraje internacional y la elaboración de contratos comerciales.

Panamá/Panamá se prepara para convertirse en el epicentro de la política internacional el próximo año. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, firmaron un acuerdo que oficializa la celebración en el país del 108º Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), que se desarrollará del 2 al 6 de marzo de 2026, en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

Durante la firma, realizada en el salón Francisco Arias Paredes del Palacio Bolívar, el canciller Martínez-Acha destacó la relevancia de este evento y el papel que desempeñará Panamá en el ámbito diplomático regional. “Panamá será el próximo año el epicentro de la política internacional del continente”.

Martínez-Acha manifestó que la cita de marzo será solo uno de los múltiples eventos internacionales previstos antes de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en junio en el marco de la Asamblea General de la OEA.

No solo el gran evento de junio, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la Asamblea de la OEA, sino que vamos a tener siete u ocho eventos más de preparación para esa Asamblea General”, adelantó.

Martínez-Acha añadió que la agenda diplomática incluirá actividades culturales, jurídicas y dirigidas a la juventud, cuyos detalles serán anunciados próximamente por la Cancillería.

Compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional

El acuerdo suscrito con la OEA establece el marco regulatorio para la organización y desarrollo del encuentro, garantizando todas las condiciones necesarias para su éxito.

Que esta firma no solo simbolice un acuerdo administrativo, sino también una expresión viva del compromiso de Panamá con los ideales de la OEA y con la construcción de un hemisferio más justo, democrático y solidario”, afirmó el canciller.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, resaltó el papel estratégico de Panamá y su compromiso con el sistema interamericano. “El próximo año, con motivo del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, este gran país será sede de importantes conferencias de la OEA”.

Ramdin destacó además el impacto del CJI en el desarrollo de instrumentos internacionales, tanto públicos como privados, y su relevancia en la consolidación de los principios que rigen el derecho interamericano.

La celebración de las sesiones de esta institución brinda la oportunidad de involucrar a las instituciones nacionales y a las comunidades académicas de su país en todas las actividades relacionadas con el derecho internacional y el derecho interamericano”, indicó.

Al acto asistieron altos representantes del Gobierno Nacional, entre ellos el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la viceministra Virna Luque; los viceministros Juan Francisco Burrell, Carlos A. Hoyos y Oscar Vallarino; así como la representante de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, y la secretaria ejecutiva del Comité del Bicentenario, María Alejandra Eisenmann.