Panamá gradúa 25 nuevos controladores aéreos luego de una década; se busca reducir déficit

El director de la entidad, Rafael Bárcenas, explicó que este programa responde a la creciente demanda del sector aeronáutico en la región y forma parte de un plan de modernización institucional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 25 nuevos controladores aéreos se graduaron este martes, luego de completar su proceso de formación en la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, en lo que representa la primera promoción en una década.

El director de la entidad, Rafael Bárcenas, explicó que este programa responde a la creciente demanda del sector aeronáutico en la región y forma parte de un plan de modernización institucional. El proceso de selección, iniciado en 2024, incluyó la evaluación de al menos 2,200 aspirantes. De ese total, solo 52 lograron superar las pruebas requeridas para ingresar al programa, considerado uno de los más exigentes dentro del ámbito técnico.

Las autoridades reconocieron que el país enfrenta un déficit cercano a 100 controladores aéreos, lo que ha impulsado la reactivación de programas de formación y capacitación.

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En ese sentido, Bárcenas adelantó que para octubre de este año se prevé una nueva graduación de 27 aspirantes, quienes también se integrarán al sistema una vez culminen su entrenamiento.

Antes de su incorporación formal, los graduandos deberán completar un periodo de entrenamiento práctico en torres de control y centros de radar, etapa conocida como “on-the-job training”, que es indispensable para su certificación final.

Paralelamente, la institución mantiene conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá para la creación de las plazas necesarias y la asignación de recursos que permitan su contratación. Según detalló el director, ya se ha contemplado un presupuesto de 5.3 millones de dólares para este proceso, aunque aún se encuentra pendiente el visto bueno final para formalizar los nombramientos.

Con información de Jorge Quirós