Panamá inicia etapa de diálogo con el sector agro para revisar el TPC y la relación con Mercosur

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, anunció el inicio de una nueva etapa de trabajo conjunto con los sectores productivos, centrada en la revisión técnica, transparente y participativa del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos y el desarrollo de una hoja de ruta para las futuras negociaciones con los países del Mercosur.

El ministro informó que a partir del 15 de mayo comenzará formalmente el proceso de conformación de los Grupos de Trabajo Sectoriales, enmarcado en los compromisos del Gobierno del presidente José Raúl Mulino con el agro nacional.

Este proceso seguirá una hoja de ruta clara en cinco etapas:

Convocatoria general: se invitará a todos los gremios y sectores productivos sensibles para compartir la metodología y acordar conjuntamente las reglas y principios de participación. Designación de delegados técnicos: cada sector productivo, a través de sus gremios, designará sus representantes técnicos para conformar mesas de trabajo específicas para arroz, lácteos, carne de cerdo y avícola. Reuniones técnicas sectorizadas: A partir de la segunda quincena de mayo, se iniciarán encuentros técnicos con cada sector para analizar desafíos, recoger propuestas y construir una hoja de ruta consensuada. Documento técnico sectorial: Los insumos de las mesas serán consolidados en documentos que servirán de base oficial para fortalecer la posición de Panamá ante cualquier proceso de revisión del TPC. Aplicación al proceso Mercosur. Este mismo modelo participativo será replicado para cada negociación derivada de la reciente adhesión de Panamá como Estado asociado al Mercosur. El Gobierno enfatizó que cada acuerdo se negociará bilateralmente, producto por producto, y sin comprometer sectores sensibles.

“Queremos dejarlo absolutamente claro: la adhesión de Panamá al Mercosur no implica la apertura inmediata ni automática de nuestros mercados. No se aplicará el arancel externo común. No se negociará nada sin el análisis técnico y sin la voz activa de los productores”, enfatizó el ministro Moltó.

El titular del MICI también subrayó que el Gobierno combatirá el contrabando de manera frontal, reforzando los controles fronterizos y fortaleciendo la institucionalidad como parte de una estrategia integral para proteger la producción nacional.

“El futuro del agro panameño no se definirá desde escritorios. Se construirá en el campo, en las plantas, en las mesas técnicas y en cada decisión estratégica que tomemos juntos. Este Gobierno no actuará unilateralmente. Vamos a hacerlo con ustedes, para ustedes, y por Panamá”, concluyó.