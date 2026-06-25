Panamá lidera conferencia de la Comunidad de las Democracias y llama a fortalecer el Estado de derecho

El país presidió la XI Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias, donde ministros y expertos abordaron los desafíos de la seguridad, la migración y la defensa de los derechos humanos.

Panamá reafirmó este jueves su papel como sede del diálogo internacional al encabezar la XI Conferencia Ministerial de la Comunidad de las Democracias (CoD), un encuentro en el que representantes de distintos países coincidieron en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, reducir la distancia entre las instituciones y la ciudadanía, y reforzar la cooperación frente a desafíos como la migración y la seguridad.

La conferencia se desarrolló en el Centro de Convenciones Atlapa bajo la presidencia Pro Témpore que ejerce Panamá durante 2026 y fue inaugurada por el presidente José Raúl Mulino, mientras que el canciller Javier Martínez-Acha presidió las sesiones ministeriales.

El encuentro reunió a delegaciones de los Estados miembros de la Comunidad de las Democracias, países observadores y especialistas internacionales, en el marco de una semana diplomática en la que Panamá también fue sede de la 56.ª Asamblea General de la OEA y de las actividades conmemorativas por el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Democracia, seguridad y migración

Durante la conferencia se desarrollaron dos paneles de alto nivel enfocados en el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y en los retos que enfrentan las democracias ante la inseguridad, la migración y otros desafíos regionales.

Como resultado del encuentro, los participantes aprobaron una Declaración Ministerial orientada a revitalizar los 19 principios de la Declaración de Varsovia, documento fundacional de la Comunidad de las Democracias.

Paralelamente, se celebró el foro "Voces de la Democracia – Consulta Global: Recuerdos y Recomendaciones", que reunió a expertos internacionales para debatir sobre resiliencia institucional y gobernanza democrática.

Entre los participantes estuvieron el secretario general de la Comunidad de las Democracias, Mantas Adomėnas; el expresidente del National Endowment for Democracy, Carl Gershman; Gerardo Berthin, de Freedom House; el secretario general de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Jean-Marc Thouvenin, y Enrique de Obarrio, representante del Pilar de Sociedad Civil.

Panamá defiende el multilateralismo

Durante la jornada, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, destacó que la soberanía de los Estados reside en la voluntad de sus ciudadanos y defendió el multilateralismo como el mecanismo que garantiza que los países con menor peso geopolítico puedan participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones internacionales.

Con la organización de esta conferencia, Panamá buscó proyectar su papel como un espacio para el diálogo internacional y la cooperación, promoviendo la defensa de los derechos humanos, la paz y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.