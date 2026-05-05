Están previstas reuniones con funcionarios de la Casa Blanca , el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Panamá participa por primera vez en la Cumbre de Inversión SelectUSA, uno de los principales foros de inversión extranjera en Estados Unidos, con una delegación de 38 líderes empresariales que viajó a National Harbor, sede del encuentro que se desarrolla del 3 al 6 de mayo.

La presencia panameña, confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, marca un hito al tratarse de la primera vez que el país se integra a este evento, considerado una plataforma clave para conectar empresas internacionales con actores económicos y gubernamentales estadounidenses. Además, según los organizadores, se trata de la delegación más numerosa de la región en proporción a su población.

La Cumbre de Inversión SelectUSA reúne a compañías extranjeras, agencias de desarrollo económico y autoridades de Estados Unidos con el objetivo de promover proyectos de inversión y generar alianzas estratégicas en sectores como infraestructura, tecnología, logística y finanzas.

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que la participación panameña refleja el dinamismo de la relación económica bilateral y el interés por ampliar los flujos de inversión. En ese contexto, señaló que el acercamiento se produce en un momento de fortalecimiento de los vínculos comerciales entre ambos países.

Durante la cumbre, la delegación panameña participa en sesiones plenarias, reuniones sectoriales y espacios de networking, además de sostener encuentros con representantes de agencias estatales y locales de desarrollo económico. También están previstas reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La participación ocurre en un contexto en el que Panamá busca diversificar sus oportunidades de inversión internacional y fortalecer su posicionamiento en sectores estratégicos, en medio de una creciente competencia regional por atraer capital extranjero.