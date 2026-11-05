Panamá pide resultados concretos y mayor cooperación regional en la Cumbre Iberoamericana

Destacó el reconocimiento al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 como antecedente del multilateralismo regional y expresión de los ideales de integración y cooperación.

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, llamó a los países iberoamericanos a fortalecer la cooperación y convertir los compromisos políticos en resultados concretos para la población, durante su intervención en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, España.

Martínez Acha compareció en representación del presidente José Raúl Mulino, quien no asistió al encuentro debido a la atención de las secuelas del terremoto del pasado 9 de octubre y a las actividades relacionadas con las fiestas patrias.

"El diálogo pierde su sentido cuando no produce acuerdos. La cooperación pierde su valor cuando no transforma realidades y la unidad pierde su fuerza cuando no mejora la vida de nuestros ciudadanos", expresó Martínez-Acha.

Durante su discurso, el canciller recordó que la primera Cumbre Iberoamericana, celebrada en Guadalajara, México, en 1991, estableció el principio de unidad en la diversidad, y sostuvo que, 35 años después, ese mensaje debe traducirse en una conducta política y en objetivos comunes.

También destacó el reconocimiento al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 como antecedente del multilateralismo regional y expresión de los ideales de integración y cooperación.

Te puede interesar: Colón celebra su papel histórico en la separación de Panamá; Mulino anunció avances en proyectos culturales y económicos

Panamá agradece solidaridad tras el terremoto

Durante su intervención, Martínez Acha expresó el agradecimiento del Gobierno panameño a los países, organismos internacionales e instituciones humanitarias que brindaron apoyo tras el terremoto que sacudió al país el pasado 9 de octubre.

Cuando tiembla la tierra, se pone a prueba la firmeza de nuestras amistades. Panamá encontró en la solidaridad internacional una expresión de cercanía y compromiso", manifestó.

En ese contexto, respaldó el fortalecimiento de los mecanismos iberoamericanos de prevención, reducción del riesgo de desastres y sistemas de alerta temprana.

Panamá será sede de reunión sobre seguridad regional

El canciller anunció que Panamá acogerá los días 11 y 12 de diciembre una reunión interministerial sobre delincuencia organizada transnacional, iniciativa impulsada bajo el liderazgo del presidente Mulino.

Martínez Acha convocó a los países latinoamericanos a unir esfuerzos frente a las organizaciones criminales que operan sin reconocer fronteras. También expresó el respaldo de Panamá a la iniciativa de Bolivia de establecer un centro estratégico de seguridad en su territorio.

Educación e inteligencia artificial en la agenda regional

El canciller planteó que la educación, la innovación y la inteligencia artificial deben convertirse en herramientas para impulsar la movilidad social y ampliar las oportunidades en la región.

Como parte de esa agenda, invitó a los gobiernos iberoamericanos al Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, que se realizará en Panamá los días 27 y 28 de enero de 2027, bajo el lema «América Latina y el Caribe: una región de soluciones para los desafíos globales».

Panamá recuerda los 50 años de los tratados Torrijos-Carter

Al cierre de su intervención, el funcionario recordó que el próximo 7 de septiembre de 2027 se cumplirán 50 años de la firma de los tratados Torrijos-Carter, mediante los cuales Panamá avanzó hacia la recuperación de su soberanía sobre el Canal.

"El Canal es panameño, pero la lección histórica de su recuperación pertenece a Iberoamérica", afirmó el canciller, quien calificó este acontecimiento como una conquista diplomática que trascendió las fronteras nacionales.

Finalmente, reiteró el compromiso de Panamá con la integración regional y sostuvo que la verdadera medida de la cooperación iberoamericana debe reflejarse en las oportunidades y mejoras concretas en la vida de sus ciudadanos.