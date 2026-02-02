Fallo sobre el contrato con Panama Ports: Sectores de logística y marítimos reaccionan

Ciudad de Panamá/Desde los sectores de logística, marítimo y empresarial se han pronunciado este lunes sobre lo que esperan luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el contrato con Panama Ports.

¿Qué se sabe hasta el momento sobre qué pasará con los puertos de Cristóbal y Balboa, luego del fallo de Corte que declaró inconstitucional el contrato de Panamá Ports con el Estado? El gobierno ha informado que en su momento se contará con el apoyo especializado de APM Terminals, filial del grupo AP Moller–Maersk, como administrador temporal durante un periodo de transición.

Los pronunciamientos de diferentes sectores no se han hecho esperar, sobre qué esperan que suceda ante los anuncios del gobierno que prometen que habrá transición y continuidad laboral, luego que el fallo quede ejecutoriado.

El Consejo Empresarial Logístico (COEL) también ha indicado en un comunicado que cada acción del Estado se debe realizar con estricto apego a la Constitución Política de la República y al marco legal vigente, garantizando de forma inalienable los derechos de los trabajadores, proveedores y usuarios del sistema.

La continuidad del servicio portuario es un asunto de interés nacional y vital para la integridad de nuestra economía, advierte el Consejo.

También han dejado su posición la Asociación de Armadores Panameños, que está conformada por armadores y operadores de embarcaciones comerciales, señalando que resulta imperativo salvaguardar los compromisos asumidos con clientes y proveedores, asegurando que el flujo del comercio marítimo y logístico del país no sufra interrupciones. Y que es indispensable proteger a los proveedores de la industria marítima auxiliar, a los clientes y a los trabajadores que sostienen la operación.

Agregan que la transición se debe conducir con reglas claras, transparencia y previsibilidad, para garantizar un clima de inversión estable y mantener la confianza de los mercados y de los usuarios del sistema.

El gigante naviero Maersk es considerado uno de los principales usuarios del canal de Panamá y del ferrocarril.

Con información de María De Gracia